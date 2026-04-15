Ximena Capristo reveló el motivo de su pelea con Paula Chaves y lanzó una frase lapidaria: "Jamás sería su amiga..."

Este último tiempo, Paula Chaves fue noticia en los portales de espectáculo. Primero, por su enemistad con Zaira Nara, y luego por una polémica al aire de Olga: le sacó el micrófono a una nena que habló mal de Javier Milei y le llovieron las críticas en redes sociales. En "Sálvese quien pueda" analizaron las repercusiones de este último episodio y, en ese entonces, Ximena Capristo contó la verdad de su pelea con la modelo.

"Fuiste amiga de Paula y no sos más amiga de ella", indagó Yanina Latorre al aire de su ciclo en América TV. A lo que "La Negra" Capristo respondió, contundente: "No, pero tengo mis razones".

Luego, aclaró: "Nunca fui su amiga, los chicos (Pedro Alfonso y Gustavo Conti) eran amigos porque trabajaron vario tiempo juntos. No eramos nunca amigas, pero compartíamos". Y lanzó una frase lapidaria: "Nunca sería amiga de Paula porque somos mujeres diferentes".

Consultada si su pelea con Paula tuvo que ver con algo que pasó en la obra teatral que hacían Pedro y Conti, aseguró: "No es un tema de obra acá". "Hay algo puntual que no me gustó y ella lo sabe porque se lo dije", señaló Capristo.

A su vez, la ex "Gran Hermano" explicó que tiene sus reservas a la hora de hablar de Paula Chaves por lo que ella pueda llegar a decir después en los medios. "Me pasa eso que después anda diciendo que estoy hablando de ella", soltó, picante.

Con el respaldo de Yanina Latorre, Ximena Capristo reveló: "Hizo un comentario de mi hijo y no me gustó", sostuvo sin dar demasiados detalles, pero dejando en claro que eso fue determinante en la incipiente relación que tenía con la conductora de "Tapados de laburo" (Olga).