Ximena Capristo se sacó en vivo contra Paula Chaves: "¡No te hagas la pelotud... y hacete cargo!"

El conflicto entre Ximena Capristo y Paula Chaves sumó un nuevo capítulo, cuando la modelo dio su versión sobre los hechos y la panelista de "Sálvese quien pueda" se sacó en vivo en el programa contra ella. La ex "Gran Hermano" estalló de bronca y soltó un insulto contra la conductora de Olga.

Al aire de "SQP" (América TV), Yanina Latorre dio a conocer la palabra de Paula dividida en dos partes. La primera hizo referencia a la decisión de los dueños de Olga de suspender a los jefes de producción y de técnica de "Tapados de laburo" por festejarle a la nena que habló mal de Javier Milei.

Luego, reprodujo la versión de Paula Chaves sobre su problema con Ximena Capristo: "Por Dios, es gravísimo lo que cuenta. Jamás haría, ni opinaría ni diría nada de un menor, te lo juro por mis hijos. Yo hablo con Gustavo (Conti), Pedro (Alfonso) también. Nuestro vínculo fue siempre con él, nunca con ella".

Y completó: "Todos los años dice y hace algo por el estilo. Jamás tuve un problema con Ximena. No entiendo por qué ella hace y dice esto. No puedo creerlo y siento que, con esta acusación que hace del hijo, hay algo que tengo que decir. El que me conoce diez minutos, lo sabe: no soy cool, sobradora ni nada".

Ante esas palabras, "La Negra" Capristo sentenció: "No tengo interés en hablar de ellos. Lo que dije, y lo juré por mi mamá que está en el cielo, fue cierto. Ahí le cerré la persiana a ella. Ella no va a hacerse cargo porque la van a cancelar de todos. Gustavo es testigo de la situación. Quiso hacer un chiste, pero para mí no fue un chiste. Fue un nunca más".

La ex "Gran Hermano" sentó postura al afirmar que no revelará el comentario que habría dicho la hermana de Delfina Chaves sobre su hijo, porque no quiere que le hagan bullying en la escuela. Asimismo, detalló que el desafortunado episodio se dio cuando era tan solo un bebé.

"Ella lo tiene de exagerado eso que dijo", sentenció. Y se dirigió directo a Paula Chaves: "Vos lo dijiste y sabés que lo dijiste. O sea, no te hagas la pelotud... ahora porque muchos de acá del medio sabemos quién sos. Que te hagas la mosquita muerta no quiere decir que lo seas. Así que hacete cargo", disparó, furiosa, mirando a la cámara.