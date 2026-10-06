Yanina Latorre estalló contra su hermana por la reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi: "Se pasó veinte pueblos..."

Un escándalo irrumpió este fin de semana, cuando acusaron a la mamá de Yanina Latorre de revender entradas para el partido despedida de Lionel Messi. Con el correr de las horas, salieron a la luz capturas de pantalla de la mujer negociando el sobreprecio de los tickets; además, se supo que la hermana menor y el sobrino de la conductora también estaban involucrados en la venta ilegal. En medio del revuelo, la presentadora de "SQP" habló sobre lo ocurrido y responsabilizó a Maite Arruza.

En la noche de este martes 6 de octubre, se disputará el partido amistoso de la Selección Argentina frente a Benín en el Monumental. Se trata del último de Messi con la camiseta albiceleste desde que anunció su retiro, lo que agotó en segundos las localidades para asistir al gran evento de fútbol y motivó la reventa de entradas a precios exorbitantes, siendo varios los influencers que fueron escrachados por el ilícito.

Al aire del ciclo "Yanina 107.9" (El Observador), la conductora rompió el silencio tras recibir críticas por lo que hicieron su mamá, Dora Caamaño, y su hermana menor. "Todo el fin de semana me estuve comiendo un caramelito sin comerla ni beberla. Hace dos días me están cancelando, insultando a mí, a Diego (Latorre) y a mis hijos (Dieguito y Lola Latorre) por algo que no tenemos nada que ver", comenzó diciendo en el descargo.

"Soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal", aclaró la presentadora de "Sálvese quien pueda", quien reveló que se enteró del hecho en redes sociales, cuando se encontraban jugando al pádel de manera recreativa. "Me enteré por redes que el fin de semana desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. No tenía idea", aseguró.

Luego, hizo énfasis en su postura frente al tema: "No voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie, pero no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice. Otra vez voy a dar la cara. No es conmigo, ni mi hija, ni mi hijo, ni mi marido, ni nada".

Yanina Latorre fue muy crítica respecto a lo ocurrido: "Esto es una cagada. Es un papelón, una vergüenza y una falta de respeto". Además, responsabilizó a su hermana de usar la cuenta de Instagram de su madre, que tiene muchos seguidores, para promocionar la reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi.

"Yo hablé con ella, estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana. No sé si voy a poder y estoy angustiada. No me merecía esto, mi familia tampoco. Si quieren put*ar a alguien, es con ella. Ella fue la que se mandó todo este moco. Pero yo en esta no tengo nada que ver, no tengo la culpa. Estoy enojadísima y se lo hice saber. No quiero saber nada", sostuvo Yanina, quien desmintió que su sobrino, Juan Breyaui, tenga un trabajo en la AFA.

Y cerró: "No la voy a justificar, no la voy a defender; es absolutamente responsable, que pague por lo que hizo. Sí me duele mucho que mi vieja esté en el medio, que la estén pute*ndo a mi vieja, que no hizo nada. (Mi hermana) se pasó veinte pueblos. La reventa de entradas es ilegal; estoy absolutamente en contra".