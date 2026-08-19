A Yipio no la dejaron casarse en "Gran Hermano" y rompió en llanto por desconocer el motivo: "No sé qué está pasando..."

Tal como ocurrió en temporadas anteriores, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) se vestirá de gala para los casamientos entre participantes y exparticipantes en la casa más famosa del país, que contará con el regreso sorpresa de Andrea del Boca. Sin embargo, los preparativos no se vivieron con alegría por todos. Sucede que a Yipio no le dejaron casarse con su pareja, Mathias Centurion, y la jugadora quebró en llanto en el confesionario por desconocer el motivo.

Con motivo del levantamiento del programa de este jueves 20 de agosto, "GH" adelantó la gala de nominación para que este miércoles se concreten los casorios de Tato Algorta y Luz Tito, Sol Abraham y Cinzia Francischiello, Mariela Prieto y El Turco García, entre otros.

Fue precisamente la aprobación del último casamiento por parte de Santiago del Moro la que entristeció a Yipio, a quien ya le habían dicho que no se podía realizar con personas del afuera.

Previo a nominar, el "Big" le preguntó a la comediante uruguaya si se encontraba bien, ya que se veía angustiada. Definitivamente, la participante afirmó que no estaba bien y explicó que se debía a la negativa de su casamiento.

"No sé qué está pasando afuera y me pone nerviosa que esté pasando algo. Que él no haya querido y esté soltera o que a mi mamá le esté pasando algo", señaló Yipio con los ojos lagrimosos.

Finalmente, la voz de "Gran Hermano" le explicó que el "no" a su pedido se debía a temas de logística, dado que su pareja, apodada "Chocolatito", vive en Uruguay. No obstante, le aseguró que todo está bien fuera del reality y le llevó tranquilidad respecto a sus inquietudes.

En tanto, Mathias Centurion publicó un picante mensaje en contra de "GH" en sus redes sociales: "Amo a mi futura esposa; capaz a Gran Hermano no le quedó claro que mi sí está hoy, mañana y siempre".