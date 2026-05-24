Yuyito González criticó los insultos en la política y opinó sobre los ataques de Javier Milei: "Bajo nivel intelectual..."

En medio de un gran presente laboral, a días de estrenar un nuevo programa de televisión, Amalia "Yuyito" González atraviesa una situación sensible en lo personal tras su reciente separación. En una reciente entrevista, la exvedette habló a corazón abierto sobre su presente, el final del romance con Javier Milei, recordó cómo vivió su etapa como pareja del Presidente y fue tajante al opinar sobre los insultos y ataques que hay en la política.

"Con Javier estuvimos casi un año", contó al ser consultada por la duración de la relación, en un mano a mano con María Laura Santillán en Infobae. Luego, aclaró que el vínculo está completamente terminado: "No tenemos ningún tipo de contacto desde principio de año, sacando un saludito de cumpleaños que me hizo y le contesté. Pero ya veníamos con contacto cero".

Más adelante, Yuyito explicó que aún guarda buenos recuerdos de la historia que compartieron. "Sinceramente nos amamos, lo respeto y me quedo con lo más lindo de esa relación. Por otra parte, es una experiencia hasta histórica, puede estar tranquilamente en un libro de historia de alguien o mío", aseguró.

Sin embargo, al ser consultada por una reconciliación con Javier Mieli descartó cualquier posibilidad. "No, nunca jamás. Y en este caso tampoco. Yo no digo que no pueda ser, los tiempos son de Dios", expresó. Aunque enseguida dejó una puerta entreabierta: "Yo creo en la resurrección porque soy cristiana, tal vez el amor también se puede resucitar. No conozco esa etapa. Sé cuando muere, no conozco la resurrección todavía".

Javier Milei en el programa de Yuyito González.

En otro tramo de la charla, la conductora habló del fuerte proceso interno que atravesó después de la ruptura. "La ruptura con Javier yo la he tenido que trabajar mucho. ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasó? ¿Qué nos pasó? Hice un trabajo interno muy fuerte", reveló. Incluso, contó que estuvo acompañada por "una amiga psicóloga y una amiga pastora", algo que la ayudó a conocerse más y sentirse "muy bien".

Sobre la exposición que implica estar al lado de un jefe de Estado, fue tajante. "Yo soy mucho más libre ahora que en la relación. Entro contenta al supermercado", lanzó entre risas. Luego, profundizó: "Un tipo de relación así quita muchas libertades y yo circulo libre, feliz por la vida". De todos modos, admitió el sufrimiento que vivió tras la separación: "Nos queríamos. Más allá de que entre el ‘te amo, te amo, te amo' y el momento en que te separás evidentemente algo en el medio sucedió, una hecatombe hubo".

Yuyito González estuvo en pareja con Javier Milei.

A su vez, Amalia habló de su nuevo programa y aseguró que no hará militancia política, aunque sí tocará temas de actualidad. En ese contexto, cuestionó el nivel de agresión que circula en los medios y redes, incluso cuando involucra a Javier Milei. "Hay cosas que me parecen de un bajo nivel intelectual absoluto", sostuvo.

Además, reveló que ella también recibió ataques personales: "Me han dicho casi prostituta o gato también, o pagada, o del botánico". Finalmente, cerró con una fuerte crítica: "Hay cosas que son inadmisibles, el cuerpo, la sexualidad".