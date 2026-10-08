Zaira Nara reveló por qué ocultó su reconciliación con Jakob Von Plessen: "Hay veces que..."

En las últimas horas se confirmó la reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen. La noticia fue dada a conocer por Nora Colosimo, madre de la modelo y de Wanda Nara. Sin embargo, recién este miércoles la conductora rompió el silencio y habló de su presente junto al padre de sus hijos.

La también conductora fue consultada de manera directa por el Pollo Álvarez durante una charla en DGO y reconoció que ya no está soltera. Cuando su compañero mencionó las versiones sobre un posible acercamiento con el empresario, Zaira no esquivó el tema, aunque prefirió mantener los detalles bajo reserva.

"Sí, pero eso lo dije orgánicamente porque de verdad lo pienso. Pero sí, además volvimos. Nada más", expresó al recordar una entrevista anterior en la que había destacado las cualidades de Von Plessen como padre. Ante la observación del Pollo, Nara aclaró por qué decidió mantener en secreto su situación sentimental.

"No te mentí, te digo la verdad. Oculté la verdad", explicó la mediática. Según contó, después de haber atravesado una relación con mucha exposición pública, tomó la decisión de cuidar más aquello que ocurre puertas adentro. Sin embargo, reconoció que sostener esa privacidad no siempre resulta sencillo.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

"Hay veces que no te queda otra y obviamente que vas a un evento y te ven", sostuvo. En esa línea, remarcó que su familia tiene una fuerte presencia en los medios y que necesita conservar un espacio propio. "Uno guarda hasta que llega un momento que ya pasa a ser una mentira", agregó.

La nueva etapa junto a Von Plessen también se da en el marco del vínculo que ambos mantuvieron como padres de Malaika y Viggo durante los años de separación. Al hablar sobre esa dinámica familiar, Zaira resumió el rol que ocupa el empresario en la crianza con una contundente frase: "Que el papá de Viggo ayude conmigo".