Zaira Nara y Jakob Von Plessen se reconciliaron tras cuatro años separados: "Siempre hubo mucho amor..."

Mientras las miradas estaban puestas en el último partido de Lionel Messi en la Selección Argentina, una noticia sacudió a la farándula argentina: Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen. Después de cuatro años separados, la pareja habría decidido darle una nueva oportunidad a su historia de amor. Nora Colosimo, mamá de la modelo, confirmó públicamente la información y contó cómo se enteró.

La versión había comenzado a circular días atrás en "LAM", donde Karina Iavícoli aseguró que la expareja podía estar intentando recomponer el vínculo. "Me acaban de decir recién, es fresco esto o salido del horno, que Zaira estaría otra vez en pareja con Jakob", expuso la periodista. Luego sumó: "Sé que tienen muy buena relación y me dijeron que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos".

Finalmente, este martes, Nora Colosimo habló sobre el tema y aseguró que consultó directamente con su hija antes de hacerlo público. "Yo fui a la fuente, pregunté y ella me dijo: 'Mirá mamá, sí, yo te autorizo a que lo digas'", contó la empresaria, dejando en claro que la reconciliación ya había sido confirmada puertas adentro.

La mamá de Wanda y Zaira Nara, además, celebró la decisión de la pareja y destacó el vínculo que siempre mantuvieron pese a la ruptura. "Y a mí me parece que cuando uno se separa, creo que ahí es recién cuando conocés a la otra persona. Y ellos son muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron", anunció.

La historia de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Zaira Nara y Jakob Von Plessen comenzaron su relación en 2015 y, durante los años siguientes, formaron una familia con dos hijos, Malaika y Viggo. El vínculo atravesó una fuerte crisis durante el Wandagate, en medio de versiones que involucraban al empresario en el encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez. Finalmente, el 26 de septiembre de 2022, la modelo confirmó la separación después de ocho años juntos, aunque ambos aseguraron que mantendrían una relación cercana por el bienestar de sus hijos.

Tras la ruptura, Zaira y Jakob continuaron vinculados como padres y mantuvieron una buena relación. La modelo tuvo posteriormente un romance con el polista Facundo Pieres, mientras que al empresario lo relacionaron con otras figuras. A fines de 2025 volvieron a surgir rumores sobre un acercamiento, aunque en ese momento Nara negó una reconciliación. En octubre de 2026, Nora Colosimo confirmó que finalmente decidieron darse una nueva oportunidad y volver a apostar por su historia.