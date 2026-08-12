Horóscopo de hoy: los signos que arrancan con una nueva etapa y sorpresas en el amor este 12 de agosto

Llega el 11 de agosto y las estrellas reorganizan su mapa celeste para marcar nuestro destino. En esta jornada clave, el horóscopo revela valiosas pistas astrales sobre decisiones financieras y del corazón. Si querés descubrir que le depara a cada signo en agosto, este análisis te ayuda a orientar tus energías, anticipando cuáles son los signos que tendrán buenas noticias y la mejor forma de encarar los desafíos.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Negocios: ingresará en una nueva etapa, la buena fortuna estará de su lado y habrá logros. Aprovechá este impulso cósmico para poner en marcha proyectos postergados, pero mantené los pies en la tierra para no tomar decisiones apresuradas. Amor: hallará a la persona que le enamora y comprende como nadie su mundo interior. Esto te dará una gran contención emocional y renovará tus ganas de apostar fuerte al afecto.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Negocios: responderá con todo su carácter ante una situación difícil y no pedirá ayuda. Tu firmeza te permitirá salir adelante por tu cuenta, aunque no viene mal delegar tareas para evitar un desgaste innecesario. Amor: conocerá a alguien que no tiene exigencias ni pedidos insólitos. Momentos felices. Vivirás un clima de tranquilidad que aportará la serenidad y la paz que tanto buscabas.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Negocios: surgirán ideas que debiera considerar porque tendrán la clave del éxito. No descartes ninguna corazonada; anotá todo y analizá los números con calma para transformar esa creatividad en ganancias concretas. Amor: su entorno elogiará su encanto y atraerá la atención de alguien interesante. Tu carisma estará por las nubes, lo que reforzará tu autoestima y abrirá puertas sentimentales irresistibles.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Negocios: su aguda intuición le indicará que algo podría fallar pero lo hallará a tiempo. Mantené la guardia en orden y revisá cada detalle técnico antes de firmar compromisos para esquivar imprevistos. Amor: la relación le dará motivos para disfrutar de la calidez y pensar en un dulce futuro. Esto afirmará la confianza mutua y te dará el marco ideal para planificar a largo plazo.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Negocios: tendrá habilidad para alejarse de personas que obstaculizan su camino al éxito. Marcar límites sanos en el ámbito laboral te liberará de presiones ajenas y acelerará tus metas. Amor: momento de plenitud en la relación; un encuentro romántico encenderá la calidez. Conectás con tu pareja desde la pasión sincera, renovando el entusiasmo cotidiano.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Negocios: su insistencia favorecerá a los proyectos audaces que generarán cambios. Perseverar en lo que creés dará sus frutos muy pronto y mejorará notablemente tus ingresos. Amor: sus expectativas crecerán cuando empiece a conocer a alguien muy especial. Dejate llevar sin tanta sobreintrospección y disfrutá del presente sentimental.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Negocios: una propuesta audaz generará un beneficio fuera de los planes. Aunque te tome por sorpresa, animate a salir de la zona de confort para expandir tu horizonte económico. Amor: cierta actitud indicará que aún permanece abierta alguna herida que debe cerrarse. Enfrentá la conversación pendiente para sanar el vínculo y liberar espacio emocional.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Negocios: su fuerte carácter alejará a gente que colabora pero se calmará. Bajá un cambio en el trato con tus socios; la paciencia te ayudará a reconstruir puentes de trabajo esenciales. Amor: un intercambio de palabras en la pareja mostrará que quedan temas pendientes. Apostá al diálogo sereno antes de responder con impulso para evitar distancias evitables.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Negocios: con los datos correctos estará imbatible y el éxito será seguro. Basá tus movimientos en información certera y vas a consolidar tu liderazgo sin contratiempos. Amor: el buen humor será la clave para generar calidez y armonizar la intimidad. Tu chispa natural disipará cualquier tensión previa y encenderá la chispa de la concordia.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Negocios: sus metas estarán claras y más cerca pero algo no funcionará. Repasá la estrategia paso a paso sin desesperar; un simple ajuste de cálculo destrabará el avance. Amor: querrá tener sus propios tiempos, no se animará a pedirlo pero lo intentará. Expresá lo que necesitás con claridad para que el otro entienda tu pedido de espacio personal sin generar dudas.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Negocios: mientras todos van tras una meta ilusoria, con los datos correctos, ganará. Tu enfoque realista te dará una clara ventaja competitiva frente al resto. Amor: su fuerte encanto será observado por una persona muy atractiva y se enamora. Permitite disfrutar del coqueteo sin prejuicios ni vueltas.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Negocios: querrá dejar de lado lo habitual y rutinario y lo hará a su modo. Romper estructuras potenciará tu talento creativo, dándole un giro renovador a tu rutina profesional. Amor: llega el momento de escuchar a la persona menos imaginada y le inundará el deseo. Abrí tu mente y tu corazón a nuevas señales emocionales que transformarán tu día.