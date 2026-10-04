Horóscopo del día: los signos que recibirán una visita inesperada este domingo 4 de octubre

El horóscopo de este domingo 4 de octubre anticipa movimientos inesperados para algunas energías del zodíaco. El destino puede poner en escena a una persona que llegará sin aviso y cambiará por completo el ritmo de la jornada. La sorpresa puede estar relacionada con un vínculo del pasado, una amistad o alguien que todavía despierta sentimientos. Para algunos signos, este encuentro tendrá un significado especial y abrirá la puerta a emociones que parecían guardadas. Conocé quiénes podrían recibir una visita que nadie esperaba.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: Su poder de seducción se destacará y el entorno percibirá su encanto, alguien se acercará.

Salud: Mejorará con una dieta sana.

Sorpresa: Encuentro conmovedor.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: Su gran paciencia será vital para resolver una diferencia en la relación y todo se recuperará.

Salud: Cualquier exceso le afectará.

Sorpresa: Alguien será valiente.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: Las pequeñas atenciones disiparán esos momentos de tensión y renovarán la calidez.

Salud: Un estudio será oportuno.

Sorpresa: Fastidio superado.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Amor: Hallará un lugar en el que conocerá a una persona que sentirá irresistible en el encuentro.

Salud: Un dolor empezará a ceder.

Sorpresa: Sueño realizado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: Demasiadas quejas fastidiarán la relación y le harán perder la paciencia, pero dialogará.

Salud: Retomará un deporte.

Sorpresa: Mensaje críptico.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: Expresará sentimientos contenidos y la ternura recibida le hará sentir dulce calidez.

Salud: Mejorará con más gimnasio.

Sorpresa: Alguien vendrá sin llamar.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: Subsanará errores, comenzará una etapa de armonía sólida y un nuevo comienzo.

Salud: Hará bien en hidratarse.

Sorpresa: Perderá confianza en alguien.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: Actitudes de indiferencia amenazan a la pareja pero habrá momentos románticos.

Salud: Equilibrada y en control.

Sorpresa: Respuesta inesperada.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: El aislamiento no será buena señal para remontar una situación difícil.

Salud: Un chequeo será oportuno.

Sorpresa: Quejas injustificadas.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: La relación generará cálidos momentos que predisponen una dulce calidez.

Salud: Alcanzará buen equilibrio.

Sorpresa: Éxito inesperado.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: La tolerancia y pequeñas atenciones le volverán irresistible en los momentos íntimos.

Salud: Le sugieren más ejercicio.

Sorpresa: Buena fortuna.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: Una relación del pasado aparecerá de improviso para hablarle pero querrá evitarlo.

Salud: Un dolor de cabeza se alivia.

Sorpresa: Actividad nueva.