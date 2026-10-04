Horóscopo del día: los signos que recibirán una visita inesperada este domingo 4 de octubre
Una persona aparecerá de manera sorpresiva y alterará la tranquilidad de la jornada. Descubrí qué energías del zodíaco podrían reencontrarse con alguien especial y vivir un momento difícil de anticipar.
El horóscopo de este domingo 4 de octubre anticipa movimientos inesperados para algunas energías del zodíaco. El destino puede poner en escena a una persona que llegará sin aviso y cambiará por completo el ritmo de la jornada. La sorpresa puede estar relacionada con un vínculo del pasado, una amistad o alguien que todavía despierta sentimientos. Para algunos signos, este encuentro tendrá un significado especial y abrirá la puerta a emociones que parecían guardadas. Conocé quiénes podrían recibir una visita que nadie esperaba.
Aries (21 de marzo al 20 de abril)
Amor: Su poder de seducción se destacará y el entorno percibirá su encanto, alguien se acercará.
Salud: Mejorará con una dieta sana.
Sorpresa: Encuentro conmovedor.
Tauro (21 de abril al 20 de mayo)
Amor: Su gran paciencia será vital para resolver una diferencia en la relación y todo se recuperará.
Salud: Cualquier exceso le afectará.
Sorpresa: Alguien será valiente.
Géminis (21 de mayo al 21 de junio)
Amor: Las pequeñas atenciones disiparán esos momentos de tensión y renovarán la calidez.
Salud: Un estudio será oportuno.
Sorpresa: Fastidio superado.
Cáncer (22 de junio al 22 de julio)
Amor: Hallará un lugar en el que conocerá a una persona que sentirá irresistible en el encuentro.
Salud: Un dolor empezará a ceder.
Sorpresa: Sueño realizado.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Amor: Demasiadas quejas fastidiarán la relación y le harán perder la paciencia, pero dialogará.
Salud: Retomará un deporte.
Sorpresa: Mensaje críptico.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Amor: Expresará sentimientos contenidos y la ternura recibida le hará sentir dulce calidez.
Salud: Mejorará con más gimnasio.
Sorpresa: Alguien vendrá sin llamar.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Amor: Subsanará errores, comenzará una etapa de armonía sólida y un nuevo comienzo.
Salud: Hará bien en hidratarse.
Sorpresa: Perderá confianza en alguien.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Amor: Actitudes de indiferencia amenazan a la pareja pero habrá momentos románticos.
Salud: Equilibrada y en control.
Sorpresa: Respuesta inesperada.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Amor: El aislamiento no será buena señal para remontar una situación difícil.
Salud: Un chequeo será oportuno.
Sorpresa: Quejas injustificadas.
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
Amor: La relación generará cálidos momentos que predisponen una dulce calidez.
Salud: Alcanzará buen equilibrio.
Sorpresa: Éxito inesperado.
Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
Amor: La tolerancia y pequeñas atenciones le volverán irresistible en los momentos íntimos.
Salud: Le sugieren más ejercicio.
Sorpresa: Buena fortuna.
Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)
Amor: Una relación del pasado aparecerá de improviso para hablarle pero querrá evitarlo.
Salud: Un dolor de cabeza se alivia.
Sorpresa: Actividad nueva.