Horóscopo del día: los signos que se reconciliarán con su pareja este 29 de septiembre

Septiembre se despide con una energía de reconciliaciones y revanchas. El horóscopo de hoy, 29 de septiembre, revela que algunos signos neutralizarán viejas amenazas, aclararán desacuerdos y sellarán la vuelta con su pareja entre dulces vivencias. Con la Luna Llena en Aries, la jornada favorece los cierres emocionales y las charlas que quedaron pendientes. Mientras un signo verá debilitarse su relación por ideas en pugna este fin de semana, otros causan admiración por el brillo y la agradable armonía de sus parejas. Las estrellas invitan a soltar el rencor y confiar en los tiempos del destino.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Negocios: ciertas metas parecerán lejanas para otros pero con habilidad las alcanzará.

Amor: todo mejora; la indiferencia deja de ser un problema y la calidez une a la pareja.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Negocios: con gran manejo técnico o administrativo impedirá el progreso del caos.

Amor: si quedara algún rencor o desacuerdo, todo se aclarará y habrá dulces vivencias.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Negocios: lanzar proyectos con personas poco confiables no será buena idea; atención.



Amor: surgirán escenas favorables para que un encuentro romántico tenga su lugar.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Negocios: elogiarán su creatividad para tomar una vieja idea y transformar las cosas.

Amor: con muestras de afecto, neutralizará cualquier amenaza a la dulce armonía.

Los astros invitan a soltar viejos rencores y a recuperar la calidez en pareja.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Negocios: por su talento, tendrá poder de decisión para alcanzar objetivos con éxito.

Amor: alguien impactado por su encanto querrá acercarse y un romance será posible.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Negocios: nuevos negocios o proyectos alcanzarán metas con beneficios.

Amor: momento para dejar de lado la timidez y prepararse para un encuentro romántico

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Negocios: se avecinan cambios que generarán incertidumbre pero serán positivos.

Amor: con pequeñas atenciones en la relación recuperará dulces momentos de calidez.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Negocios: aún con dudas, aceptará sugerencias que facilitan las tareas.

Amor: será un logro dejar de lado el apego para renovar la calidez afectiva en la relación.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Negocios: una oportunidad se revelará y será inteligente no dejarla pasar.

Amor: un encuentro tras otro no será garantía para conocer a alguien interesante

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Negocios: detectará fallas en tareas o proyectos pero las revertirá con habilidad.



Amor: su atractivo encanto atraerá a alguien muy especial y surgirá el romance.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Negocios: considerará nuevas propuestas pero ninguna convencerá; paciencia.

Amor: se cumplirán los anhelos y los planes de la pareja, todo conduce a otra etapa.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Negocios: colegas de otra área vendrán a colaborar y las metas estarán a su alcance.

Amor: surgirá un encuentro en el que se manejará con encanto y alguien quedará impactado.