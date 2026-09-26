Horóscopo del día: los signos que se reconciliarán con su pareja este 29 de septiembre
Los astros despejan malentendidos y devuelven calidez a los vínculos; enterate qué lugares del zodíaco sienten ese alivio y qué depara el terreno laboral en la jornada.
Septiembre se despide con una energía de reconciliaciones y revanchas. El horóscopo de hoy, 29 de septiembre, revela que algunos signos neutralizarán viejas amenazas, aclararán desacuerdos y sellarán la vuelta con su pareja entre dulces vivencias. Con la Luna Llena en Aries, la jornada favorece los cierres emocionales y las charlas que quedaron pendientes. Mientras un signo verá debilitarse su relación por ideas en pugna este fin de semana, otros causan admiración por el brillo y la agradable armonía de sus parejas. Las estrellas invitan a soltar el rencor y confiar en los tiempos del destino.
Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)
Negocios: ciertas metas parecerán lejanas para otros pero con habilidad las alcanzará.
Amor: todo mejora; la indiferencia deja de ser un problema y la calidez une a la pareja.
Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)
Negocios: con gran manejo técnico o administrativo impedirá el progreso del caos.
Amor: si quedara algún rencor o desacuerdo, todo se aclarará y habrá dulces vivencias.
Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)
Negocios: lanzar proyectos con personas poco confiables no será buena idea; atención.
Amor: surgirán escenas favorables para que un encuentro romántico tenga su lugar.
Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)
Negocios: elogiarán su creatividad para tomar una vieja idea y transformar las cosas.
Amor: con muestras de afecto, neutralizará cualquier amenaza a la dulce armonía.
Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)
Negocios: por su talento, tendrá poder de decisión para alcanzar objetivos con éxito.
Amor: alguien impactado por su encanto querrá acercarse y un romance será posible.
Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)
Negocios: nuevos negocios o proyectos alcanzarán metas con beneficios.
Amor: momento para dejar de lado la timidez y prepararse para un encuentro romántico
Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)
Negocios: se avecinan cambios que generarán incertidumbre pero serán positivos.
Amor: con pequeñas atenciones en la relación recuperará dulces momentos de calidez.
Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)
Negocios: aún con dudas, aceptará sugerencias que facilitan las tareas.
Amor: será un logro dejar de lado el apego para renovar la calidez afectiva en la relación.
Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)
Negocios: una oportunidad se revelará y será inteligente no dejarla pasar.
Amor: un encuentro tras otro no será garantía para conocer a alguien interesante
Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)
Negocios: detectará fallas en tareas o proyectos pero las revertirá con habilidad.
Amor: su atractivo encanto atraerá a alguien muy especial y surgirá el romance.
Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)
Negocios: considerará nuevas propuestas pero ninguna convencerá; paciencia.
Amor: se cumplirán los anhelos y los planes de la pareja, todo conduce a otra etapa.
Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)
Negocios: colegas de otra área vendrán a colaborar y las metas estarán a su alcance.
Amor: surgirá un encuentro en el que se manejará con encanto y alguien quedará impactado.