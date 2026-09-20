Horóscopo del día: los signos que vivirán un nuevo comienzo en el amor este domingo 20 de septiembre
Una transformación sentimental empieza a tomar forma y puede marcar un antes y un después. Descubrí qué energías del zodíaco se preparan para vivir un momento especial.
El horóscopo de este domingo 20 de septiembre anticipa movimientos importantes en el plano sentimental. Según la astrología, el destino puede impulsar cambios profundos en los vínculos y abrir la puerta a experiencias capaces de transformar una relación. Para algunas energías del zodíaco, una señal comenzará a mostrar que algo distinto está por llegar. El destino puede poner en marcha una historia especial, con emociones renovadas y la posibilidad de construir recuerdos inolvidables. Conocé cuáles son los signos que podrían entrar en una nueva etapa junto a su pareja.
Aries (21 de marzo al 20 de abril)
Amor: Su agradable encanto provocará admiración en el entorno y una persona mostrará gran interés.
Salud: Estable y mejorando.
Sorpresa: Momento afortunado.
Tauro (21 de abril al 20 de mayo)
Amor: Surgirá un encuentro inesperado que le hará ingresar en un caos pero tendrá entusiasmo.
Salud: Descansará bien y mejorará.
Sorpresa: Insólito reclamo.
Géminis (21 de mayo al 21 de junio)
Amor: Momentos felices que afianzarán la armonía y fortalecerán una relación con cierto desgaste.
Salud: Una dolencia cederá.
Sorpresa: Un gesto resolverá las cosas.
Cáncer (22 de junio al 22 de julio)
Amor: Notará que su opinión es ignorada y no tendrá que dejarlo pasar sino plantearlo con afecto.
Salud: Un chequeo será oportuno.
Sorpresa: Alguien revelará un secreto.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Amor: Será mala idea volver sobre el pasado en una posible nueva relación, pero se dará cuenta.
Salud: Una dieta resultará perfecta.
Sorpresa: Visita inesperada.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Amor: Actitudes con timidez no pueden ocurrir en un encuentro fortuito, no se arrepentirá.
Salud: Molestias por alergias ceden.
Sorpresa: Entusiasmo que contagia.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Amor: No será lo que diga o deje de decir, alguien agradable le escuchará con el corazón.
Salud: Una consulta estará bien.
Sorpresa: Curiosa confusión.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Amor: Expresará sentimientos que habitualmente no comparte y la afinidad crecerá.
Salud: Ejercitarse será sanador.
Sorpresa: Beneficio imprevisto.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Amor: Mostrará que nada le conforma y todo le molesta; alguien tendrá paciencia.
Salud: El gimnasio le dará vigor.
Sorpresa: Alguien será díscolo.
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
Amor: Le cuesta entusiasmarse pero podría perderse alguna iniciativa romántica.
Salud: Equilibrará la dieta.
Sorpresa: Viaje desorganizado.
Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
Amor: Una etapa nueva comienza a dar señales en la relación, será el inicio de algo inolvidable.
Salud: Necesitará hidratarse más.
Sorpresa: Momento brillante.
Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)
Amor: Su fuerte sensibilidad comenzará a molestarle a su pareja pero le comprenderá.
Salud: Un estudio estará bien.
Sorpresa: Intuición acertada.