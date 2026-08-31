Horóscopo: el signo que podría sanar una herida del pasado con un encuentro este lunes 31 de agosto
Una persona especial reaparecerá en escena y puede despertar emociones que parecían superadas. Descubrí quién tendrá la posibilidad de cerrar una etapa y darle lugar a un nuevo comienzo.
El horóscopo del día anticipa movimientos importantes en el plano sentimental para algunos signos del zodíaco. Según la astrología, el destino puede generar encuentros inesperados capaces de despertar recuerdos, emociones y sentimientos que todavía permanecen latentes. Este lunes 31 de agosto, una energía en particular tendrá la posibilidad de mirar hacia atrás sin quedar atrapada en lo que pasó y encontrar en otra persona una oportunidad para sanar. Conocé qué signo podría vivir un acercamiento especial y transformar una herida del pasado en un nuevo capítulo.
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Negocios: momento para prevenir problemas, sobre todo en asuntos de dinero.
Amor: alguna persona maliciosa sembrará confusión en la pareja pero lo ignorará.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Negocios: cierto negocio o proyecto podría demandar un viaje en el que aprenderá mucho.
Amor: su ser interior le dirá qué hacer para recuperar un afecto de otros tiempos.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Negocios: será buena idea alejarse de gente que solo sabe hablar de sus pérdidas.
Amor: surgirá un encuentro que sanará las heridas del pasado que aún persisten.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Negocios: nuevos contactos le darán mayor dinamismo a un proyecto que no arranca.
Amor: una discusión en la pareja servirá para entender que no siempre tendrá razón.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Negocios: para iniciar una nueva empresa o hacer inversiones, lo tomará con cautela.
Amor: momento para no sugerir muchas iniciativas en la relación, necesita tomar solo una.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Negocios: éxito en tareas que requieren una precisa habilidad; habrá beneficios.
Amor: ideal para planear encuentros postergados e iniciar un nuevo romance.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Negocios: un gran esfuerzo tendrá éxito y una justa recompensa. Ideal hacer compras.
Amor: hará bien en evitar discusiones y decir algo de lo que pueda arrepentirse.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Negocios: será propicio negociar beneficios o mejorar condiciones en contratos.
Amor: disfrutará de un agradable estado de armonía en la pareja que hará fluir la calidez.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Negocios: estar alerta será inteligente, hay riesgo por engaños o errores.
Amor: la comunicación estará en problemas y podría causar malentendidos o desencuentros.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Negocios: los emprendimientos nuevos sufrirán altibajos, pero lo superarán.
Amor: una relación intensa hará que la soledad se disipe y su mundo interior se renueve.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Negocios: momento para controlar gastos y hacer planes bien calculados y austeros.
Amor: le rodeará gente a toda hora que no le deja en paz, pero los alejará con carácter.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Negocios: un viejo proyecto será considerado como una idea de gran innovación.
Amor: la armonía y complicidad en la pareja ayudará a disfrutar de la vida social.