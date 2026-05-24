Horóscopo: los 4 signos que podrían reencontrarse con alguien de su pasado antes que termine mayo

El cierre de mayo mueve el destino sentimental de varios signos del horóscopo y trae situaciones ligadas al pasado, recuerdos intensos y encuentros inesperados. La energía astral favorece conversaciones pendientes, mensajes sorpresivos y vínculos que reaparecen cuando menos se espera. Mientras hay signos que se verán más afectados por el ingreso de la Luna en Leo y otros que enfrentan un mal momento económico en mayo, cuatro energías del zodíaco sentirán una fuerte conexión con personas que marcaron etapas importantes de sus vidas.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tus emociones se intensifican y ciertos recuerdos vuelven con mucha fuerza. Cáncer, una persona del pasado podría buscarte para aclarar situaciones pendientes o simplemente para retomar el contacto. El problema aparece si idealizás lo vivido y olvidás los motivos que generaron distancia. Escuchá lo que sentís, pero sin perder objetividad. Este reencuentro puede ayudarte a cerrar heridas o a entender cuánto cambiaste emocionalmente.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, el universo pone frente a vos una historia que parecía terminada. Puede surgir un mensaje inesperado, una coincidencia o una charla que reactive sentimientos guardados. La atracción sigue presente, aunque también aparecen dudas vinculadas al pasado. Antes de tomar decisiones, analizá si esa persona realmente evolucionó o si todo sigue igual. La clave estará en no repetir dinámicas que antes te hicieron mal.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intensidad emocional crece durante estos días y eso despierta recuerdos difíciles de ignorar. Un reencuentro puede movilizarte más de lo que imaginás, especialmente si quedaron cosas sin resolver. Escorpio, evitá reaccionar desde el orgullo o el resentimiento. Hablar con sinceridad y escuchar al otro sin necesidad de controlar la situación te ayudará a entender qué lugar ocupa hoy esa historia en tu vida.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La nostalgia se vuelve protagonista y el pasado toca tu puerta de manera inesperada. Piscis, una persona que dejó huella emocional podría reaparecer con intenciones de reconectar. Tu sensibilidad te lleva a entusiasmarte rápido, pero necesitás distinguir entre amor real y necesidad afectiva. Escuchar tu intuición será importante, aunque también conviene mirar los hechos concretos antes de volver a involucrarte emocionalmente.