Horóscopo: los signos que aman bailar

El horóscopo guarda secretos sobre nuestro destino rítmico. Algunos signos nacieron con la música metida en los huesos. La carta astral revela quiénes usan el cuerpo como primer idioma. Entre ellos, los signos que son más melómanos sienten cada canción como una descarga eléctrica. Otros, en cambio, se llevan el título de signos que son el alma de la fiesta: esos que llegan, vacían la pista y se quedan hasta que el DJ guarda los cables. Esta nota recorre a los tres del zodiaco que bailan por necesidad, no por moda. Escorpio encabeza la lista, seguido de dos compañeros de ruta. Atención, porque cada uno mueve la cadera a su manera y con sus propias tormentas internas.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El escorpiano baila como si nadie lo mirara, aunque en el fondo necesita que lo miren. La música le despierta esa energía magnética que guarda bajo la superficie. Cuando siente un buen tema, el cuerpo le responde solo. El problema: a veces se entrega tanto que después queda agotado emocionalmente. Consejo: soltá la vergüenza, pero marcá un límite. Dos horas de pista y afuera. No necesitas matarte para demostrar que sentís.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La flecha del zodiaco no concibe una fiesta sin movimiento. A este signo le duele quedarse quieto. Baila por impulso, por alegría cruda, porque el cuerpo le pide expansión. Pero la misma energía que lo lanza a la pista lo saca antes de que termine la canción. Se aburre rápido si el ritmo no cambia. Consejo: hacete una playlist variada. Alterná canciones lentas con otras rápidas. Así no chocás con tu propia ansiedad. Y recordá: no hace falta que brilles cada minuto.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El leonino baila para ser visto, y eso no está mal. La pista de baile le viene como anillo al dedo para canalizar su necesidad de aprobación. Pero ojo: a veces se esfuerza tanto en mostrar seguridad que termina rígido, como si ensayara un paso en vez de disfrutarlo. El cuerpo le habla claro cuando se olvida de la tribuna. Consejo: cerrá los ojos los primeros minutos. Movete sin un público imaginario. La gracia verdadera aparece cuando dejás de posar.