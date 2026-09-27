Horóscopo del día: los signos que recibirán una propuesta para iniciar un romance este domingo 27 de septiembre

El horóscopo de este domingo 27 de septiembre anticipa novedades en el plano sentimental para algunas energías del zodíaco. Una charla que comienza de manera casual puede tomar otro rumbo y despertar emociones que estaban escondidas. El destino puede poner frente a estas personas una oportunidad para acercarse a alguien especial y descubrir una conexión diferente. Con el paso de las horas, una conversación podría transformarse en una propuesta concreta y marcar el comienzo de una historia con potencial para convertirse en romance.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: El diálogo sincero recuperará la armonía y disipará las trabas que incomodan a la pareja.

Salud: Descansará mucho mejor.

Sorpresa: Alguien se hará escuchar.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: Ya no habrá discusiones en la pareja, aumentará la calidez y también la armonía.

Salud: Un chequeo será oportuno.

Sorpresa: Entusiasmo efímero.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: Su encanto será motivo de atracción en el entorno y le conduce a un divertido romance.

Salud: Se cuidará de los excesos.

Sorpresa: Alguien actuará con misterio.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Amor: Tomará iniciativas con carácter para alejar a personas entrometidas y todo quedará aclarado.

Salud: Una dolencia cederá.

Sorpresa: Visita sin aviso.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: Notará que su presencia es bien recibida y agrada a cierta persona; habrá encuentro romántico.

Salud: El ejercicio físico hará bien.

Sorpresa: Gracioso incidente.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: Una charla se convertirá en propuesta amorosa y querrá avanzar hacia el romance.

Salud: Estará todo bajo control.

Sorpresa: Regalo inesperado.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: Valorarán sus iniciativas para mejorar la relación y querrá avanzar a otra etapa. Salud: Se cuidará con una dieta sana.

Sorpresa: Revertirá un mal momento.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: Una sensación de desapego será positiva para ver con toda claridad la relación.

Salud: Dolor o molestia se aliviará.

Sorpresa: Un plazo vencerá.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: Su fuerte encanto hará surgir el acercamiento de la persona más inesperada.

Salud: Una emoción causará dolor.

Sorpresa: Reunión incómoda.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: Su encanto crecerá y será percibido en el entorno; alguien se acercará.

Salud: Los nervios estarán en control.

Sorpresa: Actitud engañosa.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: Exagerar en formalidades le alterará los nervios pero tomará iniciativas divertidas.

Salud: Un estudio traerá alivio.

Sorpresa: Reclamo insólito.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: Los momentos agradables de la pareja tendrán aires de renovación; nuevo comienzo.

Salud: Se producirá una mejoría.

Sorpresa: nueva vocación.