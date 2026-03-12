Horóscopo: los signos que son mejores amantes

Cuando el destino junta la pasión con la ternura, aparecen esos signos que no solo enamoran, sino que además vuelven loco a cualquiera entre las sábanas. La astrología tiene bien clarito quiénes son los que nacieron para ser amantes de diez: algunos destacan por su intensidad sexual, otros por su romanticismo extremo, y hay un grupo privilegiado que combina lo mejor de los dos mundos. En esta nota, repasamos los signos que son mejores amantes, esos que cuando te tocan, ya no te sueltan más. Prepárate para descubrir si el tuyo está en la lista.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Aries no conoce la timidez cuando se trata de seducir. Su forma de encarar es directa, sin vueltas, y eso a muchos les prende fuego la sangre. En la cama son pura energía, van al frente y les gusta probar cosas nuevas todo el tiempo. Pero ojo, porque también tienen un lado romántico que muestran solo cuando realmente se enganchan. Consejo: si querés tenerlo cerca, dale espacio para que sea él quien elija cuándo mostrarse tierno. Si lo apuras, sale corriendo.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Tauro es el rey del sentido del tacto. Para este signo, el amor se demuestra con caricias largas y mucha piel. Son amantes lentos, sabrosos, de esos que te hacen sentir que tienen todo el tiempo del mundo. Su romanticismo es clásico: les gusta mimar, regalar detalles y armar noches perfectas. El tema es que son posesivos y celosos, así que si andás con un Tauro, mejor no le des motivos para desconfiar. Con él, la lealtad lo es todo.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cáncer ama con el alma y eso se nota en cada beso. Para este signo, el sexo va ligado al sentimiento, y si no hay conexión emocional, no hay manera de que fluya. Son extremadamente románticos, de esos que te escriben cartas y te preparan la cena con velas. Pero también tienen un humor complicado: si se sienten heridos, se cierran como un marisco. Consejo: tratá siempre con cuidado su corazón sensible, porque cuando Cáncer confía, se entrega por completo.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si hablamos de intensidad sexual, Escorpio se lleva el premio mayor. Nadie como ellos para conectar a un nivel tan profundo y magnético. En la cama son bestias, pero bestias con sentimiento, porque necesitan entregarse en cuerpo y alma. Su romanticismo es oscuro, pasional, de esos que te miran fijo y te hacen temblar. La contra: si los traicionás, no olvidan más. Con Escorpio no hay medias tintas: o es todo o es nada, y así lo amamos.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Leo ama ser el centro de atención, y en el sexo no es la excepción. Necesita sentirse deseado, admirado, y cuando lo logra, se transforma en un amante generoso y apasionado. Su romanticismo es bien cinematográfico: les encanta seducir con gestos grandes y declaraciones a todo volumen. Pero ojo, porque si no les das el reconocimiento que creen merecer, se ofenden. Para tener contento a un Leo, basta con mirarlo como si fuera una estrella de rock. Porque, básicamente, lo es.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra es el signo del equilibrio, y en el amor busca armonía a toda costa. Son amantes delicados, atentos a lo que el otro necesita, y tienen un don especial para crear climas románticos ideales. Les encanta el sexo, pero necesitan que haya charla, seducción y, sobre todo, belleza. No soportan lo vulgar. Consejo: si querés conquistar a un Libra, rodealo de arte, música y cosas lindas. Y nunca, pero nunca, descuides la parte romántica, porque para ellos es tan importante como el acto mismo.