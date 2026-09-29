Horóscopo: los signos que más caen en la tentación de ser infieles

El destino, el horóscopo y la carta natal marcan caminos que a veces la razón no explica. Dentro de la astrología, cada elemento y cada planeta influyen en la forma de amar. Hay signos que priorizan la estabilidad y otros que sienten una necesidad constante de estímulos nuevos. Los astrólogos siempre discutimos qué configuración pesa más: si Venus, Marte o la Luna. Lo cierto es que algunos perfiles tienen fama de coquetos y otros de firmes. Si querés entender el panorama completo, podés leer sobre los signos que son más confiables, aquellos que construyen vínculos sólidos sin sobresaltos. En la vereda opuesta están los signos que son más mentirosos, expertos en manejar dos discursos al mismo tiempo. En esta nota nos metemos con los que más caen en la tentación, con motivos, consecuencias y consejos para lidiar con ellos.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis es el rey de la dispersión. Su naturaleza dual lo lleva a querer dos conversaciones, dos planes y a veces dos personas al mismo tiempo. No siempre busca lastimar: se aburre rápido y confunde la novedad con el amor. La mente le gana al corazón. Si estás con un Géminis, hablá claro y poné límites sin dramatizar. Necesita estímulo intelectual constante. Si la relación se vuelve rutina, sale a buscar aire en otro lado. La afecta el aburrimiento, y eso la empuja a cruzar líneas sin medir consecuencias.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Puede sorprender, pero Cáncer aparece en este listado. No es infiel por deseo, sino por refugio emocional. Cuando se siente herido o descuidado, busca consuelo en brazos ajenos. Su mundo es la casa, la familia y la seguridad, y si eso se rompe, se aferra a quien le dé contención. La afecta la frialdad de su pareja. El consejo es simple: demostrale cariño todos los días. Si un Cáncer se siente valorado, no se mueve. Si se siente solo, su instinto de supervivencia lo lleva a buscar calor donde lo encuentre.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra ama el amor, pero también la seducción. Su encanto natural lo pone en el centro de la escena y le cuesta decir que no. Busca equilibrio, y a veces ese equilibrio lo encuentra en varias personas a la vez. No tolera el conflicto, así que oculta en lugar de enfrentar. Si estás con un Libra, reforzá la admiración y evitá los celos excesivos. La afecta la indiferencia. Necesita sentirse deseada. Cuando no recibe atención en casa, la busca afuera, y ahí empiezan los problemas.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario es el viajero del zodíaco. Ama la libertad por encima de todo y huye de cualquier atadura. No ve la infidelidad como traición, sino como una experiencia más. Su honestidad brutal a veces llega tarde, cuando el daño ya está hecho. La afecta la sensación de encierro. Si estás con un Sagitario, dale espacio y confianza. Si lo apretás, se escapa. Si lo dejás libre, vuelve. Su lema es la aventura, y el compromiso le pesa como una mochila.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Piscis vive en un mundo de fantasía. Se enamora del amor y confunde la realidad con el sueño. Su sensibilidad extrema lo lleva a conectar con cualquiera que le devuelva una caricia emocional. No miente por maldad, sino porque evade la verdad. La afecta la crudeza. Si estás con un Piscis, sé tierno pero firme. Marcá los límites con claridad. Su corazón flota, y si no encuentra puerto, se pierde en cualquier marea.



