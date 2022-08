Win Butler, el líder y fundador de la aclamada banda canadiense "Arcade Fire", fue acusado de abuso sexual por tres mujeres y un varón. Las denuncias alegan que las diferencias de poder y edad entre Butler y estas personas convirtieron esos encuentros íntimos en abusivos.

La revista Pitchfork señala que las mujeres denunciantes tenían entre 18 y 23 años cuando salieron con el músico que actualmente tiene 42. Esas relaciones se habrían dado entre 2016 y 2020. La otra persona que denuncia a Butler se auto percibe de género fluido y denuncia haber sido abusada por el cantante a sus 21 años, cuando el músico tenía 34.

Las cuatro personas que acusan a Butler cuentan que el primer acercamiento al músico se dio vía redes sociales y que luego de un tiempo el cantante les habría pedido que le enviaran fotos íntimas y que acudan a encuentros sexuales. Una de las denunciantes señala que Win Butler le envió una foto de sus genitales sin su consentimiento. Quien se autodefine como de género fluido denuncia que el músico entró a su departamento y la puso contra la pared sin que ella le haya dado permiso, lo que la hizo darse cuenta de que eso estaba mal en ese mismo momento.

Butler rompió el silencio tras el escándalo que lo rodea y negó todas las acusaciones en su contra. El cantante aseguró que las relaciones con sus denunciantes fueron consensuadas y contó que su matrimonio con Régine Chassagne, que inició en 2003, no tiene las pautas monogámicas usuales que la mayoría de las parejas siguen. "Nunca he tocado a una mujer en contra de su voluntad y cualquier insinuación de que lo he hecho es simplemente falso", soltó el músico. La esposa de Butler defendió a su pareja y aseguró tener la tranquilidad de estar segura de que su pareja nunca hizo algo así, en diálogo con Pitchfork.