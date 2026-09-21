De qué murió Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford

Las autoridades de Los Ángeles investigan las circunstancias de la muerte de Presley Gerber, de 27 años, ocurrida el pasado domingo en un centro de rehabilitación. Si bien se confirmó que el hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber se encontraba bajo tratamiento por consumos problemáticos, la causa exacta del deceso aún no ha sido oficializada por la oficina del forense. Detalles de su útimo mensaje.

El organismo forense del condado de Los Ángeles abrió un expediente para esclarecer el hecho. Según las primeras informaciones, el cuerpo no presentaba signos de violencia ni intervención de terceros, por lo que las pericias se centran en los análisis químicos de rutina.

Qué se sabe sobre la causa de muerte de Presley Gerber

La hipótesis principal de los investigadores apunta a un evento de salud relacionado con el proceso de adicción que atravesaba el joven. Sin embargo, las autoridades indicaron que el dictamen final sobre la causa de muerte quedará aplazado hasta contar con los resultados de los exámenes toxicológicos e histopatológicos.

Este tipo de estudios suele demorar entre cuatro y ocho semanas en ser procesado por los laboratorios forenses. Hasta que se completen esos peritajes, la investigación mantendrá el estado de causa pendiente de determinación.

El hermetismo familiar y el protocolo oficial

Tras conocerse la noticia, la familia emitió un breve comunicado a través de su vocero para confirmar el fallecimiento del hermano de Kaia Gerber y solicitar privacidad. "Pedimos respeto para este momento tan doloroso mientras despedimos a nuestro hijo y hermano", señalaron en el escrito difundido a la prensa.

Por su parte, el centro de internación médica colabora con las fuerzas de seguridad aportando las historias clínicas y los registros del paciente. La fiscalía local evaluará los informes finales una vez que el forense remita las conclusiones definitivas.