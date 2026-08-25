Dolly Parton, la reina de la música country, murió a los 80 años: el mundo de la música despide a una leyenda

Dolly Parton, la cantante y compositora que acumuló más de 160 millones de álbumes vendidos a lo largo de su carrera, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La noticia fue confirmada por su sobrino a través de un video publicado en Instagram. Su muerte llega días después de que la propia artista compartiera con People una actualización sobre su estado de salud, en la que reconocía atravesar un "período difícil" que atribuyó, en parte, al descuido de su propio bienestar durante los años en que cuidó a su esposo, Carl Dean, fallecido en marzo de 2025.

El mensaje del sobrino de Dolly Parton en su cuenta de Instagram

"Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba a Carl", declaró Parton al medio el pasado viernes 21 de agosto . La artista había enfrentado problemas de salud con anterioridad. En aquella misma entrevista, recordó que a principios de los años 80 estuvo varios meses fuera de actividad por "complicaciones de salud femenina" .

Pese a admitir que estaba pasando "momentos difíciles", expresó su voluntad de mantenerse en actividad. "Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!", señaló a People, en lo que resultó ser una de sus últimas declaraciones públicas . Parton nació en 1946 en Pittman Center, Tennessee, en el seno de una familia numerosa y de escasos recursos. Fue la cuarta de 12 hermanos. "Nunca pasamos hambre del todo, pero a veces no teníamos suficiente para comer", dijo en una entrevista de 1977.

A los seis años comenzó a tocar la guitarra y a cantar en la iglesia de su abuelo; un año después ya escribía sus propias canciones. Su carrera discográfica arrancó en 1967 con el álbum "Hello, I'm Dolly" y se extendió durante décadas, con temas que se convirtieron en referentes de la música popular: "I Will Always Love You", "9 to 5" y "Jolene" figuran entre los más famosos.

Con más de 160 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Parton es la artista femenina de country más vendida de la historia. Asimismo, Dolly es la tercera mujer con más nominaciones (55) en los Grammy, solo detrás de Beyoncé y Taylor Swift.

En los últimos meses, la cantante había cancelado su residencia en Las Vegas y se había retirado de varias apariciones públicas. El 14 de agosto, se reportó que no pudo asistir en persona a la inauguración de NightFlight Expedition, la nueva atracción de Dollywood, su parque temático en Tennessee.

En un video que compartió para sus seguidores presentes en el evento, la cantautora explicó los motivos médicos que la obligaron a permanecer en su domicilio. "Les he contado antes, a todos mis fans, que he tenido algunos pequeños problemas de salud y que a veces me mareo un poco y me deshidrato. Y estoy deshidratada", explicó. "Así que mi médico de Nashville me cortó las alas y dijo: 'No vas a viajar esta semana'".

Antes de morir, en su entrevista con People, Parton había enumerado los proyectos que tenía en camino: el Museo Life of Many Colors (un espacio dedicado a su vida y trayectoria), una nueva línea de snacks para perros junto a Purina, y un emprendimiento vinculado al café llamado Cup of Ambition Coffee.

El medio también precisa que la artista había comenzado conversaciones con distintas empresas para desarrollar "actuaciones en formato avatar" que le permitieran seguir conectada con su público. Las negociaciones se encontraban en etapas iniciales al momento de su muerte.

La partida de Dolly Parton deja un vacío inmenso en la música country y en la cultura popular mundial. Su legado, sin embargo, permanecerá intacto en cada una de sus canciones, en su espíritu generoso y en la huella imborrable que dejó en millones de personas alrededor del mundo. Descanse en paz, la reina del country.