Duncan Sheik, el músico de "Barely Breathing" y "Spring Awakening", murió a los 56 años: "El mundo perdió un talento singular..."

Duncan Sheik, el cantautor estadounidense que conquistó al público con "Barely Breathing" y que luego se consagró en Broadway con la música de "Spring Awakening", murió a los 56 años en Manhattan, Nueva York. La noticia fue confirmada por su madre, Suzanne Sheik, al diario The New York Times. El músico falleció el jueves 17 de septiembre a causa de una insuficiencia cardíaca que derivó en un paro cardíaco, pocos días después de que su familia informara que se encontraba hospitalizado en estado crítico pero estable.

A través de un comunicado, sus seres queridos confirmaron su muerte y expresaron su pesar por la partida del artista, además de destacar la influencia que tuvo tanto en la música como en el teatro y recordar su faceta como padre, esposo, hijo, hermano y amigo. "El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro", señaló la familia, que también resaltó la sensibilidad, ingenio, inteligencia y profundidad de espíritu que caracterizaron al músico a lo largo de su vida.

La familia agradeció además las muestras de cariño recibidas de sus seguidores, amigos, colaboradores y miembros de la comunidad artística, al señalar que su legado musical continuará inspirando a nuevas generaciones, y precisó que Sheik murió "rodeado de amor".

La noticia llegó apenas un día después de que sus familiares informaran que el ganador del Premio Tony se encontraba recibiendo atención médica y permanecía en "estado crítico pero estable", sin proporcionar detalles sobre su condición y agradeciendo el apoyo recibido durante ese momento.

Duncan Sheik nació en Montclair, Nueva Jersey, en 1969, y creció en Carolina del Sur después del divorcio de sus padres, bajo el cuidado de su madre, la diseñadora de joyas Zonnie, mientras que su abuela, también música, fue una de las principales figuras que impulsaron su interés por la música desde que era niño .

Alcanzó la fama en 1996 con "Barely Breathing", uno de los mayores éxitos de su carrera y una canción que le permitió ganar el Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina, además de llegar al puesto número 16 del Billboard Hot 100, donde permaneció durante 55 semanas.

Aunque continuó trabajando en la música y publicó nueve álbumes de estudio, incluido "Claptrap" en 2022, Sheik encontró una nueva dirección artística en el teatro musical, una transición que comenzó a mediados de la década de 2000 y que terminaría convirtiéndolo en una figura reconocida de Broadway.

Para su debut en Broadway, Sheik trabajó junto al letrista Steven Sater en "Spring Awakening", musical basado en la obra homónima del dramaturgo alemán Frank Wedekind, cuya música le permitió obtener dos Premios Tony, uno por Mejor Banda Sonora Original y otro por Mejor Orquestación.

El éxito de la producción consolidó una nueva etapa en su carrera y posteriormente Sheik volvió a trabajar para Broadway con "American Psycho", estrenado en 2016, proyecto para el que compuso tanto la música como las letras.

Su trabajo en el teatro continuaba hasta sus últimos meses, ya que su proyecto "Memoirs of Amorous Gentlemen" tenía previsto comenzar funciones previas en Off-Broadway la próxima semana, mientras que una nueva versión de "Spring Awakening" está programada para iniciar su recorrido a finales de este año. La partida de Duncan Sheik deja un vacío en el mundo de la música y el teatro, pero su legado perdurará en cada una de sus composiciones y en las producciones que marcaron a generaciones enteras.