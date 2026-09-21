El último y conmovedor mensaje del hijo de Cindy Crawford antes de su muerte

El modelo Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, compartió meses antes de su muerte un sincero testimonio sobre su proceso de rehabilitación por consumo problemático de sustancias.

El joven de 27 años falleció en un centro de internación en Los Ángeles, dejando al descubierto el difícil camino que atravesó en sus últimos tiempos.

En su última publicación en redes sociales desde una clínica en México, el joven detalló los temores que enfrentó al iniciar un nuevo tratamiento médico. Su entorno cercano, compuesto por sus padres y su hermana Kaia Gerber, le manifestó públicamente su apoyo y contención a lo largo de todo el proceso.

La desgarradora confesión de Presley Gerber en sus redes

En el mensaje compartido con sus seguidores, el modelo reconoció el miedo inicial que le provocó someterse a una nueva etapa de recuperación. "Dejar de controlarlo no fue fácil, pero confiaba en que había algo más grande que yo que lo guiaba. Sabía por qué estaba allí", expresó el joven sobre su permanencia en el centro de salud.

Asimismo, admitió la dificultad de enfrentar sus problemáticas de fondo tras años de vulnerabilidad. "Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo y, en medio de todo, comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo", agregó, para luego cerrar con una frase reveladora: "Rezo para que sea la última vez que tenga que volver. La próxima vez me gustaría poder elegir".

El respaldo incondicional de su entorno familiar

La publicación generó respuestas inmediatas de su círculo más íntimo. Su madre, Cindy Crawford, reaccionó destacando el esfuerzo realizado durante el tratamiento al escribir: "Eres un guerrero. Caminaste a través del fuego para encontrarte a ti mismo. ¡Tan orgullosa!".

Por su parte, su hermana Kaia Gerber lo definió como un "guerrero" y afirmó sentirse profundamente orgullosa de su avance. En tanto, su padre Rande Gerber valoró la fuerza de su hijo al señalar que enfrentar las dificultades requería una valentía real para reencontrarse consigo mismo.