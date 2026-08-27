Murió, a los 52 años, Samuel Monroe Jr., actor de "Menace II Society", tras una enfermedad y una misteriosa alta médica: "Había sido...

El mundo del cine despidió este jueves a Samuel Monroe Jr., el actor reconocido por su papel en la película "Menace II Society", que falleció a los 52 años. La noticia, confirmada por su esposa Shawna Stewart a través de las redes sociales, indicó que el intérprete perdió la vida en el Hospital Providence Saint Joseph Burbank de California. Sin embargo, un dato generó inmediatamente confusión y misterio: el hospital informó que el actor había sido dado de alta con vida, lo que abrió interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

La partida del actor se produjo el miércoles 26 de agosto. Su esposa compartió la noticia en Facebook, y la madre del actor, Joyce Patton, confirmó a TMZ que falleció "alrededor de las 22:24 horas" en el centro médico. La familia, por el momento, no reveló de manera oficial la causa exacta de su deceso. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que Monroe Jr. arrastraba un delicado estado de salud desde abril pasado, cuando fue hospitalizado por un caso grave de meningitis y neumonía por SARM (una infección pulmonar grave), además de otros problemas médicos que complicaron su cuadro.

Lo que llamó la atención de los medios fue la respuesta que obtuvieron del hospital. Al contactar al Providence Saint Joseph Burbank la mañana del jueves 27 de agosto, un representante del lugar aseguró que Samuel Monroe Jr. "había sido dado de alta con vida".

Esta información, que contradice la versión familiar, sembró dudas sobre el momento y la forma en que ocurrió el fallecimiento. Los detalles exactos de su muerte permanecen sin esclarecerse, y la familia no ofreció declaraciones adicionales para aclarar la situación.

Samuel Monroe Jr. construyó su carrera artística a principios de los años noventa. Su debut en el cine se produjo en 1993 con "Menace II Society", un filme que se convirtió en un clásico del cine de la época y le dio reconocimiento en la industria. A lo largo de su trayectoria, participó en otras producciones como "Tales From The Hood", "Set It Off", "The Player's Club", "Murder One" y "The Lion's Den". Su trabajo, aunque no siempre en papeles protagónicos, dejó una huella en el cine independiente y en la cultura popular.

La noticia de su muerte generó una ola de reacciones en redes sociales. Fans y colegas del medio artístico expresaron su pesar y recordaron su carrera, destacando especialmente su papel en la película que lo lanzó a la fama. La confusión generada por el parte médico del hospital, sin embargo, agregó un elemento de incertidumbre que aún no se resuelve.

La noticia de su muerte generó una ola de reacciones en redes sociales. Fans y colegas del medio artístico expresaron su pesar y recordaron su carrera, destacando especialmente su papel en la película que lo lanzó a la fama. La confusión generada por el parte médico del hospital, sin embargo, agregó un elemento de incertidumbre que aún no se resuelve.

El caso de Monroe Jr. no es el primero en el que surge una discrepancia entre la información de la familia y la de un centro de salud. Pero la falta de una explicación oficial mantiene la atención sobre lo que realmente sucedió en las últimas horas del actor. Mientras la familia atraviesa el duelo, la prensa especializada sigue intentando reconstruir los hechos para entender por qué el hospital informó algo distinto a lo que la esposa y la madre del actor manifestaron.

Más allá de las circunstancias de su partida, el legado de Samuel Monroe Jr. permanece en su obra. Con una carrera breve pero significativa, supo ganarse un lugar en la memoria de los amantes del cine de los noventa. La noticia de su fallecimiento, aunque empañada por la confusión inicial, no opaca el reconocimiento a un actor que supo construir personajes inolvidables. La pregunta sobre el alta médica, por ahora, sigue sin respuesta...



