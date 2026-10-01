Murió a los 63 años Cronos, líder de Venom, pieza fundamental del metal extremo y de la banda que bautizó al black metal

Conrad "Cronos" Lant, fundador, cantante y bajista de la banda británica Venom, murió a los 63 años. La noticia la confirmó el propio grupo a través de un sentido comunicado difundido en sus redes sociales, donde expresó su dolor y destacó la figura del músico que estuvo al frente del proyecto durante más de cuatro décadas. Cronos fue una pieza fundamental en la historia del heavy metal y una influencia directa en el nacimiento del black metal, un género que tomó su nombre de uno de los discos más emblemáticos de Venom.

"Con profunda tristeza y el corazón roto, compartimos la noticia del fallecimiento de Conrad 'Cronos' Lant. Durante más de cuatro décadas, la voz, el bajo y la visión de Conrad fueron el corazón de Venom", señala el mensaje publicado por la banda.

El texto repasa los hitos de su carrera: "Desde los primeros y oscuros rugidos de 'Welcome to Hell', pasando por 'Black Metal', 'At War With Satan', 'Possessed' y más allá, creó algo que cambió la música heavy para siempre" . Venom, formada en Newcastle a fines de los años 70, se convirtió en una de las agrupaciones fundamentales de la primera ola del metal extremo.

La banda también dedicó un agradecimiento especial a sus fanáticos, conocidos como las "Legions": "Venom nunca siguió las reglas. Forjaron su propio camino. Y Conrad estuvo allí, en el centro de todo: intransigente, intrépido e inconfundible". El comunicado cierra con las palabras de Nathan, hijo del músico: "Quiero agradecer a todas las Legions por todo el apoyo que le han dado a mi padre a lo largo de los años. Sé que os apreciaba mucho a todos. Ha entregado su alma, y su música perdurará. La leyenda de Cronos nunca morirá".

Cronos, cuyo nombre real era Conrad Thomas Lant, nació en Londres el 15 de enero de 1963 . Se unió a Venom en 1979 y se convirtió en el único miembro que permaneció en la banda desde sus inicios, manteniendo el control creativo y el liderazgo a lo largo de los años. El disco "Black Metal", publicado en 1982, no solo se transformó en una referencia del género: su título terminó dando nombre a toda una corriente musical que marcaría a generaciones de bandas en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Cronos también incursionó en proyectos solistas y colaboró con artistas como Cradle of Filth, Probot y HammerFall . En mayo de este año, Venom publicó su decimosexto disco de estudio, "Into Oblivion", una última demostración de fuerza que dejó en claro que la esencia de la banda seguía intacta. Con su partida, el mundo del metal despide a una de las figuras que ayudaron a definir el sonido, la estética y la actitud de varias generaciones.



