Murió a los 80 años Tim Curry, el inolvidable Pennywise de "It" y el excéntrico Frank-N-Furter de "Rocky Horror"

Tim Curry, el legendario actor británico que dio vida al aterrador payaso Pennywise en la primera adaptación de "It" y al excéntrico Dr. Frank-N-Furter en "The Rocky Horror Picture Show", falleció a los 80 años. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al artista al portal TMZ. Según informaron, Curry murió la noche del martes en su residencia de Los Ángeles, donde vivía desde hacía décadas. El actor arrastraba graves problemas de salud desde que sufrió un derrame cerebral masivo en 2012 que requirió cirugía y lo dejó con serias dificultades para caminar.

Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, Curry estudió Drama en la Universidad de Birmingham y se graduó con honores. Su carrera despegó en el teatro londinense, pero fue su papel del científico travestido Frank-N-Furter en "The Rocky Horror Picture Show" (1975) lo que lo convirtió en un ícono de la cultura pop.

La película, que en su estreno fue ignorada, se transformó con el tiempo en un fenómeno de culto de las funciones de medianoche, recaudando cientos de millones de dólares y ofreciendo a distintas generaciones un espacio para celebrar la diferencia y jugar con la identidad.

Aunque Curry temió que ese personaje pudiera encasillarlo, supo construir una carrera diversa. En 1990, interpretó a Pennywise en la miniserie de dos partes de "It", basada en la novela de Stephen King, que fue vista por más de 37 millones de hogares.

El director de la producción, Tommy Lee Wallace, recordó que su tarea era "darle el escenario a Tim y no interponerme demasiado", y lo comparó con Robin Williams por su capacidad de improvisación. Su versión del payaso aterró a toda una generación mucho antes de la adaptación cinematográfica de Bill Skarsgård.

Su versatilidad lo llevó también a Broadway, donde recibió tres nominaciones al Tony por "Amadeus" (1981), "My Favorite Year" (1993) y "Monty Python's Spamalot" (2005) . También fue un prolífico actor de voz: ganó un Daytime Emmy en 1990 por interpretar al Capitán Garfio en "Peter Pan and the Pirates" y recibió una nominación al Grammy por un audiolibro de "A Series of Unfortunate Events". Fuera de la pantalla, Curry vivió de forma discreta en Los Ángeles, donde era conocido por su afición a la jardinería, una pasión heredada de su padre.

El actor nunca se casó ni tuvo hijos. En los últimos años, su salud se deterioró notablemente después del accidente cerebrovascular que sufrió en 2012.

El año pasado, en el marco del lanzamiento de sus memorias "Vagabond", Curry reconoció que aún no había recuperado la capacidad de caminar. Con su partida, el mundo del entretenimiento despide a una de las figuras más versátiles y queridas de las últimas décadas . Su legado incluye personajes que convirtieron lo extraño en parte inseparable de la cultura popular.



