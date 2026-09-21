Murió el hijo de Cindy Crawford: Presley Gerber tenía 27 años

El joven modelo Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció este domingo 20 de septiembre a los 27 años en la ciudad de Los Ángeles. El trágico hecho ocurrió mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación, según confirmaron voceros de la familia.

A través de un comunicado oficial, los allegados del joven manifestaron su profundo dolor y solicitaron privacidad a los medios. Si bien aún resta conocerse el resultado final de la autopsia para determinar las causas precisas del deceso, se supo que enfrentaba un tratamiento por consumos problemáticos.

Una trayectoria en la moda y la exposición mediática

El primogénito de la celebridad estadounidense había iniciado su carrera en la industria del modelaje a los 16 años. A lo largo de los años, desfiló y protagonizó campañas para prestigiosas firmas internacionales como Dolce & Gabbana, Burberry, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Moschino, e incluso llegó a recrear junto a su madre el histórico comercial de Pepsi durante el Super Bowl de 2018.

A pesar de su éxito profesional, la vida del hermano mayor de Kaia Gerber estuvo signada por episodios de alta exposición pública. En 2019 fue noticia tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en Beverly Hills, motivo por el cual recibió tres años de libertad condicional y la obligación de realizar tratamiento.

Visibilización de la salud mental y apoyo familiar

En los últimos años, el joven utilizó sus redes sociales para abordar abiertamente sus diagnósticos de depresión y pánico. Mediante diversas publicaciones e iniciativas como los videos titulados "Lunes de Salud Mental", compartió detalles sobre los tratamientos médicos que realizaba para concientizar y brindar apoyo a otras personas.

Su entorno cercano lo acompañó públicamente durante sus etapas de recuperación. Recientemente, su hermana Kaia Gerber reflexionó sobre la situación familiar al señalar que reprimir estos problemas solo genera vergüenza, mientras que su madre, Cindy Crawford, había elogiado la valentía de su hijo en su constante proceso de sanación.