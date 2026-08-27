Murió Peter Cullen, la histórica voz de Optimus Prime en "Transformers"

Peter Cullen, la voz de Optimus Prime durante cuatro décadas, murió el miércoles 26 de agosto en su casa de Los Ángeles a los 85 años. La triste noticia fue confirmada por Kevin Motley, agente del actor canadiense.

"Estuvo rodeado de su amorosa familia y en el corazón de sus muchos amigos y seguidores de todo el mundo", expresó la familia en un comunicado difundido en redes sociales.

El escrito finalizó con una petición muy especial para los fans: "Honren su legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y recuerden siempre: ‘Sé lo suficientemente fuerte para ser gentil'".

Nacido en Montreal el 28 de julio de 1941, la carrera de Peter Claver Cullen en los medios empezó como locutor y actor en vivo. Fue anunciador de "The Sonny & Cher Comedy Hour" en los años setenta, antes de meterse de lleno en el doblaje.

En 1984, su voz de barítono (voz masculina media, cuya tesitura se sitúa entre la del bajo y la del tenor) le valió el papel de Optimus Prime en la serie animada "The Transformers", producida por Marvel en asociación con Toei Animation de Japón y basada en la línea de juguetes de Hasbro. El personaje, líder de los Autobots, se convirtió así en el eje de su trayectoria profesional.

"Audicioné como todos los demás. Me dijeron que era un héroe y que era un camión", afirmó Cullen en una entrevista de 2014 con The Hollywood Reporter.

En otras notas concedidas a la prensa, el actor reveló que la voz del personaje estuvo inspirada en la figura de su hermano mayor, Larry Cullen, veterano de los Marines que sirvió en Vietnam entre 1965 y 1968. "Hay una calma en Optimus Prime, y también una gentileza, fuerza, honor y dignidad que son sinónimas de los Marines", destacó en diálogo con Reading Eagle.

Peter Cullen le dio vida a su papel desde siempre, incluso cuando mataron a su personaje en el filme de 1987 y lo revivieron en el del año siguiente por causa de sus fans. Es más, su director, Michael Bay, relanzó la franquicia con "Transformers" (2007) y, ante la posibilidad de poner a otra figura en su rol, los productores se negaron rotundamente.

Peter Cullen interpretó al burro Eeyore en "Winnie the Pooh".

Al margen de los Autobots, el intérprete acumuló una trayectoria extensa en el doblaje de animación. Desde 1988 fue la voz del melancólico burro Eeyore en las producciones de Disney basadas en "Winnie the Pooh", un papel que describió como su favorito después de Optimus Prime.



