Quién era Presley Gerber, el hijo modelo de Cindy Crawford

El joven modelo Presley Gerber, primogénito de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Este fue su último mensaje antes de morir.

Nacido en California en julio de 1999, creció bajo el foco público y logró consolidar su propio nombre en la industria de la moda antes de volcarse activamente a la divulgación sobre el bienestar emocional.

Hermano mayor de la también cotizada modelo Kaia Gerber, debutó en la pasarela a los 16 años y desarrolló un prominente recorrido en firmas internacionales. Sin embargo, en la etapa final de su vida decidió utilizar su visibilidad para visibilizar las adicciones, los ataques de pánico y la depresión.

Trayectoria en la industria de la moda internacional

Su carrera profesional despegó tras firmar con la agencia IMG Models, participando en desfiles de alta costura para marcas de renombre mundial como Dolce & Gabbana, Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren y Calvin Klein. Asimismo, encabezó campañas publicitarias de alcance global para marcas como Celine, Omega y Pepsi, esta última junto a su madre en una recordada recreación del comercial de 1992 durante el Super Bowl de 2018.

Junto a Kaia Gerber, protagonizó diversas producciones y editoriales de moda, posicionándose ambos como figuras relevantes de la nueva generación de modelos. Su última aparición pública fue en junio de 2026 en un evento benéfico en Malibú.

Concientización sobre la salud mental y labor social

En los últimos años, el hijo de Cindy Crawford impulsó la iniciativa digital "Mental Health Mondays", espacio en el que compartía sus diagnósticos de ansiedad, tratamientos y estrategias de recuperación. Su objetivo principal era derribar tabúes respecto a los consumos problemáticos y ofrecer orientación a personas que atravesaran situaciones similares.

En paralelo a su trabajo de concientización, colaboró con organizaciones sin fines de lucro en Los Ángeles orientadas a asistir a comunidades vulnerables, al tiempo que promovía la práctica deportiva y el cuidado integral de la salud como pilares fundamentales para el bienestar físico y psicológico.