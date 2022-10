Cambio de rumbo para Wanda Nara, a quien le quedan dos días para terminar de grabar “¿Quién es la máscara?”. En ciertos lugares nadie se cree que está separada de Mauro Icardi, y parece que en este viaje le quedó claro que Wanda con L-Gante están lanzando ropa deportiva, un buen negocio que también beneficiará a Icardi. Aún con el pasaje abierto para el 8, al parecer se quedaría unos días más en nuestro país, y es probable (no seguro) que de algún modo participe el gran evento de lanzamiento de “Gran Hermano” con Santiago del Moro a cargo, y como dijimos Marcelo Corazza y Gastón Trezeguet. De cara a la producción de Kuarzo, Telefe está muy atento, aunque es casi seguro que llene el debate (que no se llamará así) con gente que ya está contratada. Y no gastan un mango.

***

Con la sorpresa esta semana en el “Canta conmigo ahora”, de la llegada de “Los Palmeras” que ilumina mucho a los 100 jurados y al programa, Marcelo ya tiene pensado que le semana próxima estarán “Los Nocheros”. En cuanto a L-Gante , igual de El Polaco “van viniendo”, como lo definió un participante. Mejor no esperarlos ni lunes ni martes, con lo que se agotan haciendo los shows del finde, pero después van cayendo a Don Torcuato. Camino a la final de la primera temporada, van a 7 participantes, después 6, llegarán a 4, y se juega la gran final. La segunda temporada seguirá de continuo, y ya se están armando los nuevos “partis”.

***

Triste final para “Network” el domingo en el Coliseo, espectáculo con el cual su productor Ariel Diwan perdió más de un millón de dólares. Sin pena ni gloria, los actores, Pablo Rago, Coco Silly, Eduardo Blanco, y su protagonista Flor Peña se reunieron en la casa de Peña, con fotos para las redes. Tal como dijimos Flor Peña ahora se va a dedicar a pleno a “Casados con Hijos” en el Gran Rex, y a su doble casamiento por civil en Salta y Buenos Aires. Por ahora, ante Dios no.

***

Con un elenco de “Sex” ya resuelto en Mar del Plata que va al Roxy, encabezado por Cristian Sancho y Ginette Reynal, se está cerrando el que irá a ocupar la sala Melos de Carlos Paz. Al parecer serían de la partida de Muscari, Iliana Calabró, Juan Palomino, Andrea Guidone, Alejandro Paker, y Flor Marcasoli. Falta gente de porque es un elenco numeroso, y se estarán cerrando ahora con Muscari aquí. ES que el director es además el organizador y en prensero a través de las redes de sus espectáculos, Lo bien que hace.

***

Muy felices el elenco y la producción de “Inmaduros” con las 9 nominaciones que lograron en los Premios ACe. Ya tienen fecha de final para esta temporada en El Nacional, que será el domingo 6 de noviembre y luego se tomarán un descanso. Por estos días Adrián Suar, nominado como actor y productor en sociedad con Nacho Laviaguerre, está a cargo de Margarita, su única hija mujer. Y es que su ex Griselda Siciliani sigue de gira por el Mundo, en este caso en Londres por la película “Bardo” (a la que acortaron 22 minutos) que ahora evalua gente de la Academia de Hollywood. Volviendo a Suar, verá si llega con los tiempos para “El protector 3” que graba en Star Plus, será luego de volver a El Nacional el 6 de enero del 2023.

***

Ya terminada la edición de la serie “Medusa”, donde hizo su experiencia como directora Jazmín Stuart, quien también estuvo en la edición, Paramount Plus piensa la nueva estrategia para lanzar la ficción. Protagonizada por Soledad Villamil, Cande Vetrano, Gastón Dalmau, Violeta Urtizberea,María Abadi y Moro Anghileri, quisieran tenerla en la tele abierta (Telefe) y en las plataformas como hicieron con “El primero de nosotros” que les funcionó maravilloso. Sería febrero del 2023 en el prime time.

***

El actor más mimado en festivales gracias a la película “Argentina, 1985” es sin duda Peter Lanzani, al mostrarse en cada festival sonriente, amable, y con un buen inglés, el tipo enamora. Como es la candidata de Argentina al Oscar, ahora en este momento en Londres, socializa con los nuevos miembros de la Academia de Hollywood, quienes quedan encantados con el actor. A todos lados viaja solito su alma, cuando puede y quiere se cruza en Europa con Lali, su vínculo más cercano. Están viendo si vuelve con “Las cosas maravillosas” en algún momento al Multiteatro. Sería después de esta gira mundial.

***

Tras las prolija y divertida transmisión de los premios Martín Fierro a la radio, la gente de Crónica TV que se adjudicó la del cable, se está matando para que salga perfecto en todos los sentidos. La fiesta será el 20 de noviembre en Parque Norte con la conducción de Carolina “Pampita”Ardohaian y “Pollo”Alvarez. SE sumará un equipo entre los que está Matilda, Leo Arias, y Mariana Brey, entre otros. Van a manejar la comunicación en redes y a entrevistar en la alfombra roja, que estará muy concurrido. En coordinación con APTRA se está armando el menú y los detalles.Ya con “Pampita” sube un nivel.

***

Con Susana que ya pagó todo para Qatar, y ya sabe que ni ahí el teatro, su productor Gustavo Yankelevich confirmó la programación del “Enjoy” en Punta del Este temporada 2023. SE hará la apertura de dos salas, en una va el premiado espectáculo de Mauricio Dayub, “El equilibrista” con el mismo equipo, dirigido por César Brie. La fecha sería el 15 de diciembre en una de las salas. Ya está confirmado. Y en la otra va Roberto Moldavsky con su nuevo show, quien ya estuvo el verano del 2022 y le fue brutal. Hay mucho público, incluso argentino, para los dos espectáculos.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del lunes “Los 8 escalones”, 10,6 puntos de promedio, “Génesis”, 9,8, “LPA”; 2,3, “La hora exacta”, 1,7, “El señor de los Cielos”, 0,8, y “Noche de mente”, 0,4. Luego, “Quién es la máscara?”, 8,9, ya en empate técnico con “Canta conmigo ahora”, 8,6, “Animales sueltos”, 0,9, “Tele 9 al cierre”, 0,7, “Rumbo a Qatar”, 0,6. Los duelos “Ariel en su salsa”, 5,7, vs. “Socios del espectáculo”, 4,3, y “Nuestro amor eterno”, 6,9, vs. “Bienvenidos a bordo”, 4,6, en tanto el informativo de mayor audiencia “Telefe noticias”, 10,8 frente a Telenoche, 7,3. EL día lo ganó TElefe, 8,4, El Trece, 6,5, América, 2,7, Canal 9, 2,1, Tv Pública, 0,5, Net TV, 0,3, y Bravo, 0,2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.