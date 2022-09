El lunes 24 de octubre se inician en el predio de Cañuelas las grabaciones de “El hotel de los famosos”, cuyo premio en esta segunda temporada es de 15 millones de pesos (30% más, pero menos que la inflación). Los 16 concursantes firmarán contrato las próximas semanas, pero ya los están leyendo y acordando los sueldos, que irán de más conocidos (tipo Daniela Cardone, Matías Defederico -ex en guerra de Cinthia Fernández-, el actor Alejo Ortiz y Silvina Escudero) a menos conocidos, varios, pero por buen dinero. En promedio será cerca de un millón de pesos por el primer mes de encierro y después cobrarán por semana. Obvio que el contrato blindado y más jugoso es el de Carolina “Pampita” Ardohain, que contempla todos sus chivos y paga buena parte de este El Trece. Y los “gerentes” (Muscari, Petersen, Olivieri y Miceli), cerca de dos millones. Boxfish es la productora que mejor paga. De las que hay, claro.

***

La polémica tardó en llegar a “¿Quién es la máscara?”, pero el “descuido” de Wanda Nara mostrando el guion en su Instagram les quitó credibilidad a los jurados y sus espontáneas incursiones. Está claro que todos los que participaron -y aún participan- sabían el tiempo que se quedaban en el reality, que no hay premio, y que se paga cachet por estadía. La fecha de final de grabaciones es el viernes 7 de octubre, pero es feriado, razón por la cual se tendrán que quedar hasta el lunes 10. Y se terminaron los viajecitos para Wanda, que molestaban bastante. Diremos que los 15 participantes que quedan, entre ellos no se conocen (las máscaras).

.

***

Mientras su pareja, el director Santiago Mitre, espera con expectativa que su película “Argentina, 1985” sea la candidata al Óscar a la mejor película internacional 2023, Dolores Fonzi, que lo acompaña feliz, se ocupa de su propio filme. Se encuentra en plena tarea de edición y doblaje de “Blondi”, que dirigió y escribió con Laura Paredes y rodó en Luján con Carla Peterson, Leo Sbaraglia, Santiago Rovito, Rita Cortese, y una participación especial de su hermano Tomás Fonzi con su banda. Le pone mucha energía, porque es su forma de iniciar su camino como directora de cine. Hay que decir que viene muy fuerte en estos tiempos la carrera de Fonzi, quien también la pegó en México con “Soy tu fan”.

***

Tal como anticipamos, se confirma que el premio esta vez del “Gran Hermano” duplicará al primero del “Hotel de los famosos” y va a pagar 20 millones de pesos. Ya Santiago del Moro está grabando las promos en Martínez, más los spots de los anunciantes, y en la productora Kuarzo lo harán los 18 concursantes. Los productores les dan una suerte de texto que cada uno adaptará a su historia de vida. Hay apuro en la construcción de la casa, Telefé quiere tenerla lista a principios de octubre sí o sí. Según parece, será la casa más grande de todas las emisiones del “Gran Hermano”. Esta vez tendrá más dos mil quinientos metros cuadrados, una superpileta, un cajero que se supone dará dinero “de juguete” para comprar en los súper, todo va sponsoreado. En tanto, los sueldos de los participantes, por debajo de la canasta básica alimentaria.

***

.

El gigante Amazon, tras la privada y la conferencia de prensa de ayer de “Argentina, 1985” con Ricardo Darín, Peter Lanzani y Alejandra Flechner, hará una alfombra roja en una avant premiere en Puerto Madero el próximo martes 27. Luego del festival de Venecia y San Sebastián y la confirmación de que la película irá a los Premios Goya, hay satisfacción para todos. Funcionó muy bien y entonces ahora los actores comienzan a pensar en teatro. A Peter Lanzani lo quieren otra vez para “Las cosas maravillosas”, un éxito en el Multiteatro, y Darín volvería con Andrea Pietra en “Escenas de la vida conyugal” al Maipo en el verano de 2023. Habrá que esperar el recorrido de la película sobre el juicio a las Juntas (ver más en página 20).

***

Recuperado Tomás Fonzi pudo trabajar perfecto en “La verdad” con sus compañeros Cachete Sierra, Candela Vetrano y Mery del Cerro en el Politeama. Al cuarteto que dirige Nelson Valente le va muy bien, dentro del panorama general, y están viendo si mantienen la comedia en el verano de 2023. Por ahora siguen en la sala de Campanella hasta noviembre (incluido) y paran. Volverían, si todo está OK, a la sala del Apolo recién a mediados de enero de 2023. Hoja de ruta.

***

De capa caída en popularidad, Javier Milei avanza con su candidatura política y desfila en los medios como portador de malas noticias. Pero no se pierde porque su hermana, Karina Elizabeth Milei, camina rápido para intentar el registro de marcas asociadas con el ex y poco exitoso rockero. Karina Elizabeth acuñó “La Libertad avanza” con diseño de un águila volando en clases 35, 41 y 45 , la marca “Milei” en ropa y gorras de la clase 25 y “Javier Milei” con dibujo de león para consultoría en economía y servicios de la clase 35. Y no han tenido oposiciones de terceros, o sea que Karina y su famoso hermano tendrán un largo menú de marcas. Así estamos.

***

El miércoles próximo es la última función de Julieta Díaz y su papá, Ricardo Díaz Mourelle, de su espectáculo “El oficio de dar”, en el Centro Cultural de la Cooperación. Merecía mejor convocatoria, pero así pasan las cosas. La actriz, quien va a dar que hablar con su personaje (detenida en la dictadura militar) en “ATAV2”, se irá unos días a Uruguay con su novio artista Gervasio, antes de encarar los nuevos proyectos. Como siempre, muy ocupada de su hija Helena, a quien protege de todo y logra la admiración de muchas mamis.

***

Curiosidades del rating: los cinco programas más vistos del miércoles, “Telefé noticias”,10.8 puntos de promedio; “Génesis”, 9.9; “Zuleyha”, 9.8; “¿Quién es la máscara?”, 9.7, y “Los 8 escalones”, 9.6. El programa “Canta conmigo ahora”, 8.9, fue el segundo de mayor audiencia en El Trece; en América destacó “LAM”, 2.9; Canal 9 “Bendita”, 4.6; TV Pública “Cocineros y cocineras”, 0.5; “Net TV, “Reperfilar”, 0.5, y en Bravo “Avenida Brasil”, 0.5. En el duelo “El noti de la gente”, 8.8, versus “Mediodía Noticias”, 6.5, y entre la tira “Nuestro amor eterno”, 8.2, vs. “Bienvenidos a bordo”, 5.7. El prime time lo ganó Telefé, 10.2; El Trece, 8.7; Canal 9, 2.8; América, 2.5; TV Pública y Net, 0.4, y Bravo, 0.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.