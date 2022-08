Simpática y amable, Lali Espósito le regaló un like a Fátima Flórez, que se puso a imitarla en su Instagram para, de paso, ir calentando las redes con vistas a su próximo show. Por ahora está con “Fátima es camaleónica”, pero su marido, Norberto, quiere producir un supershow en el Ópera o el Luna Park, con todos los personajes y, además, invitados especiales. Sería una despedida antes de ir a Carlos Paz a cumplir la temporada 2023. En cuanto a la estafa sufrida por la pareja en Miami (no cobraron aún), no seguirán en problemas.

***

Unas horas, apenas, estuvo Susana en su mansión de Barrio Parque y ayer volvió en avión privado con Mecha a Punta del Este. Regresó de México cansada pero contenta, porque terminó de grabar todo y ya no tiene que trabajar más en eso. De cara a su estancia con residencia fiscal en Uruguay, la estrella paga religiosos impuestos por La Mary y los empleados que tiene, sean abogados o servicio doméstico. Esta noche retoma “Piel de Judas”, las tres funciones (viernes, sábado y domingo) en el Enjoy, y por ahora la temporada llegaría hasta fines de septiembre.

.

***

Cambio de look para Wanda Nara en su primera incursión en un reality argentino “¿Quién es la máscara?” de Telefé como jurado investigador, al lado de Natalia Oreiro en la conducción. Lo hizo para las fotos y la promo en Martínez, en los estudios de Telefé, junto a Karina La Princesita, con quien tuvo buena onda, Roberto Moldavsky y Lizy Tagliani. En el centro, Natalia Oreiro, quien se queda grabando y haciendo fotos sola hoy hasta bien tarde. Sobre el tema Icardi Nara, divorcio en puerta, la infl uencer y millonaria mantiene la expectativa, ya que hoy se está volviendo a Europa y regresará a la Argentina a fin de este mes (agosto). Se supone que ya habló con abogados locales, porque lo que es cierto es que andan mal.

***

El miércoles estrenaron Julieta Díaz y su papá, Ricardo Díaz Mourelle, un espectáculo poético musical, “El oficio de dar”, en el Centro Cultural de la Cooperación. Cantan emblemáticas canciones de Armando Tejada Gómez, Atahualpa y Charly, así como temas propios. Este domingo estarán junto con Jey Mammón en “La peña de morfi ”, y Jey en el piano. Van a estar en la cocina de Martínez con el asado casi crudo del chef Santiago Giorgini los invitados César Banana Pueyrredón, Maggie Cullen, La Delio Valez y Karina La Princesita. Van por ahí.

***

Se vienen los “Knock outs” en “La Voz”, que ya grabaron Lali Espósito, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti, y se verán en pantalla desde el domingo próximo hasta el 18 de este mes. En esta etapa, los “partis” competirán como solistas, asesorados por sus co-coachs, Diego Torres, Alejandro Lerner, FMK y Mateo Sujatovich (“Conociendo a Rusia”). Aquí, como anticipamos, Lali con peluca nueva y pelo atado, vestida de rosa, Montaner en rojo, Soledad sexy, y Mau y Ricky estrafalarios. En cuanto a Rochi Igarzábal, la host digital de “La Voz” va de negro y con el pelo colorado. Va estar fuerte el reality más visto de la tele.

***

En la productora Boxfish de Diego Guebel están trabajando para corregir todo lo que vieron mal en la primera temporada de “El hotel de los famosos”. En la segunda vuelta de inquilinos famosos habrá mejoras en arte, gráficas y juegos, y se grabará siempre en el mismo predio de Cañuelas, con idea de comenzar (casi seguro) en octubre próximo. Siguen Pampita y Chino Leunis, y el equipo de gerentes, desde Gabriel Olivieri hasta José María Muscari. Son 16 participantes (igual que antes), con muchos de los cuales ya están viendo los contratos con cláusulas cerradas para que se cumplan. Van a cambiar, por la inflación, los sueldos que se ofrecen y el premio estarían pensando en subirlo un poco. En gateras y esperando la orden de salida.

***

El multifacético Enrique Piñeyro, además de presentarse con su show “Volar es humano, aterrizar es divino” en el Coliseo los días 7,8 y 9 de octubre, es dueño de varios sitios gastronómicos en Villa Crespo, y Anchoíta es el restó madre. El actorempresario-piloto es parte de la serie de Star Plus “Limbo”, que protagonizan Clara Lago, Mike Amigorena y Esteban Pérez, dirigida por la hija mayor del ex presidente Macri, Agustina. Por lo demás, su mujer, Carla Calabrese, es una consagrada directora de teatro, y con éxito lleva “Come from Away” en el Maipo, cuyos destinos conduce muy bien.

***

Si no hay cambio de rosca, estaría confi rmado el regreso de Mirtha Legrand para el sábado 3 de septiembre con “La noche de Mirtha” en El Trece. Ya no queda nada por discutir, salvo la firma de Nacho Viale por StoryLab, lo que estaría haciendo por estas horas. En el contrato se contemplan las dos conductoras, Mirtha y Juana, que era por quien más discutió su hermano, ya que esperaba un cambio en el programa, pero seguirá con los “Almuerzos”. Tienen que agradecer la intervención de Carlos Rottemberg, quien, por haber sido tantos años productor del programa, sabía hasta lo que costaban los escarbadientes. Es así.

***

Tal como advertimos, el pastor evangélico Dante Gebel no estuvo en el aire el último martes con su programa “La divina noche”, emitido desde Hollywood en Canal 9, y al parecer, luego de averiguar, no se levanta el envío producido por Mario Pergolini. Esa audiencia que llega a veces a un punto de rating les sirve a todos. Así, lo cambian de día y horario y, si bien no es oficial aún, se habla del sábado a las 22. Iría justo después del éxito de Julián Weich y Carolina Papaleo, “Vivo para vos”, cuyo cambio de formato gusta bastante. Tras varias discusiones, dejaron el de espectáculos para pasar al entretenimiento.

***

Curiosidades del rating: los programas más vistos de cada canal, “La Voz”, 13.6 puntos de promedio; “Los 8 escalones”, 11.3; “Bendita”, 3.8; “A la tarde”, 2.6; “Cocineros argentinos”, 1.0; “El señor de los Cielos”, 0.6, y “Avenida Brasil”, 0.4. El duelo “Zuleyha”, 9.9, versus “100 argentinos dicen”, 7.7, y “Cortá x Lozano”, 9.1, vs. “Los 8 escalones”, 5.2. En el prime time, “LPA”, 1.3, empató con “La hora exacta”, mientras que “En síntesis”, 5.4, le ganó por una décima a “Staff de noticias”, 5.3. Telefé tuvo gran ventaja en el prime time, con 12 puntos de promedio, frente a los 9.6 de El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.