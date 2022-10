Crece la competencia en la televisión y los productores tiran toda la carne al asador. A partir del lunes, Guido Kaczka en el programa de las 21.15 comenzó el programa anunciando que en “Los 8 escalones del millón” entregaba dos millones de pesos al participante que logre contestar mayor cantidad de preguntas, de las más diversas temáticas. Pero en el mismo ciclo de las 14.30 continúa con el millón. Habrá que ver el rating de este octubre convulsionado por el comienzo de “ Gran Hermano”, el reality que ya es un fenómeno en la tele de nuestro país y logró que el resto de los programas queden con un promedio que podríamos ubicar en el subsuelo.

***

Tan enamorados... Se conocieron trabajando en “Sex”, el exitoso y revolucionario espectáculo de José María Muscari, y el flechazo entre Celeste Muriega y Christian Sancho no tardó en concretarse. Lo cierto es que los tortolitos ya conviven, y comparten salidas ya que les encanta viajar. Recientemente pasaron unos hermosos días en Puerto Pirámides en la Península de Valdés y como hacen todos los turistas, nacionales y extranjeros, fueron al avistaje de ballenas. Quedaron fascinados con la experiencia y recomiendan con el boca a boca las maravillas que tiene nuestro país

***

La chaparrita Verónica Castro celebra una nueva década con sus fl amantes 70 años. Desde su infancia manifestó su interés en el espectáculo. En la escuela solía participar en diversos festivales. Su inclinación por el mundo del espectáculo no era casual, pues su abuela paterna, Socorro Astol, fue dueña de una compañía artística y su tío, Fernando Soto “Mantequilla”, hizo fama como comediante en la llamada Época de Oro del cine mexicano. Es madre de dos hijos. El cantante Cristian Castro, producto de su relación con el actor y comediante Manuel “El Loco” Valdés, y el cineasta Michel Castro, producto de su relación con el empresario Enrique Niembro.

***

Tras comenzar su carrera musical a los siete años y ser escuchado por Raúl Lavié, en un homenaje a José de San Martín realizado en su colegio y, luego, ser apadrinado por León Gieco, en una inolvidable presentación por el auditorio principal de Radio Nacional, mucha agua ha pasado por debajo del puente de la trayectoria de Abel Pintos. En tanto, en su vida personal el 21 de octubre de 2020 nació su primer hijo, Agustín, en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, ciudad natal de su esposa, Mora Calabrese. Precisamente, el 23 de septiembre de 2021, contrajo matrimonio en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Y tanto su carrera como su universo privado han sido resguardados en un cofre bajo siete llaves. Sin embargo, un colega que lo conoce desde “potrillo”, en sus primeros intentos musicales, nos referimos puntualmente a Daniel San Luis, logró realizarle un extenso reportaje que será emitido, próximamente, en su destacado ciclo “Fiesta criolla”, ganador de varios Martín Fierro en el mundo del cable. Según se adelanta, Abel habló de todo tipo de tema, con agenda abierta.

***

El brasileño Cau Bornes no afloja ni llega a ningún acuerdo en el juicio que le sigue a su ex Valeria Lynch, quien tiene como abogada a Elba Marcovecchio. Las instancias se suceden sin que el cantante dé un ok a una cifra, ya que todavía está peleando por el departamento de Punta del Este, que en su momento María Cristina Lancelotti dio como donación en vida a su hijo Santiago Cavallero (aunque sería de los dos hermanos). Por lo demás, a Valeria le va muy bien en Uruguay, donde gracias a su labor en “La Voz” la llaman de todos lados, a ella y a su pareja Mariano Martínez.

***

Fernando Burlando habló de la causa y no dejó de enaltecer la valentía de Julieta Prandi de enfrentarse al padre de sus hijos, Claudio Contardi, quien no declaró en la causa en que se lo imputa por abuso y presentó un escrito en la Unidad Fiscal N°4 de Escobar. De todas maneras, el letrado de la conductora y modelo señaló: “La pena podría llegar hasta 50 años, según la cuenta que hacemos nosotros de una forma tremendamente objetiva. Lo que padeció Julieta fue un calvario, fue un infierno, fue una situación totalmente injusta”.

***

En una gran etapa personal se encuentra la siempre vigente actriz y autora Marcela López Rey. Si bien su tránsito por los escenarios siempre está presente, no ocupa en los presentes días su prioridad absoluta. En efecto, la artista disfruta, a pleno, esta etapa de su vida y realiza cursos para capacitarse en otras áreas, como también en el cuidado permanente de su físico. Cabe recordar que Emma Peregrina Ucha -tal su verdadero nombrecomenzó su trayectoria como modelo publicitaria y actriz de telenovelas. Por otra parte, su rostro de fuerte personalidad y atractivo le abrió valiosas puertas en el cine, situación que se consolidó en el devenir de su carrera. Una actriz de particular embeleso que consolidó, por otra parte, durante su meritorio paso por México.

***

En su mejor momento profesional. La cantante Nicki Nicole se presentará en el Movistar Fri Music el próximo 30 de octubre, con entradas gratuitas para los clientes de la compañía telefónica en su web. Nicole se presentará, por primera vez, en el Movistar Arena desde las 21. Además, el show será transmitido vía streaming por el canal de YouTube de Movistar Argentina. La artista se encuentra entre las más escuchadas del mundo en Spotify, nominada a los Grammy Latinos dos años consecutivos y recientemente ganadora en los Premios Gardel por Mejor álbum de música urbana con “Parte de mí”, su último álbum. Cabe recordar que en 2019 lanzó su primer álbum, “Recuerdos”, compuesto por 11 canciones y la participación de artistas como Duki, Cazzu y Bizarrap.

***

La gran diva del cine argentino y estrella ícono de varios festivales internacionales Graciela Borges viene consolidando, desde hace varios años, su labor a nivel radial con su sensible ciclo “Una mujer”, que se puede apreciar por AM 870, Radio Nacional, los viernes, a partir de las 19. Con su particular estilo, siempre sensible y ameno, la artista entrevista a diversas personalidades del mundo de la cultura y el arte, en donde se dan cita todas las áreas y diversas generaciones, con la colaboración de Lorena Lacombe.