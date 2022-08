Mientras se decide el día de salida de Mirtha Legrand con “La noche de Mirtha”, último sábado de agosto o primer sábado de septiembre, Andy Kusnetzoff juega su juego con “PH (Podemos hablar)”.

Para el próximo programa, logró convocar a la mesa a Charlotte Caniggia, Joaquín Levinton, Alberto Cormillot, Lola Cordero y Gustavo Conti. Como es de suponer, el tema “Gran Hermano” no debería faltar, dada la apuesta fuerte de Telefé para con el reality, siendo, además, que corre con la misma productora, según La Pavada de Diario Crónica.

"Podemos Hablar": Tomás Fonzi recordó el día que estuvo al borde de la muerte

Tomás Fonzi contó en "Podemos Hablar" una experiencia cercana a la muerte. "En un momento era adepto a saltar de los aviones. Hice varios saltos de bautismo, me anoté para el curso, porque saltás en tándem con otro tipo, sos como la mochilita de adelante con un señor. Caes desde 4 mil metros de altura, caída libre durante un minuto", comenzó.

Tomás Fonzi abrió su corazón en "Podemos Hablar".

Uno de esos saltos fue problemático. "El tipo empezó a gritar: ‘no abre, no abre’, y yo me reía... el viento en la cara, y él seguía gritando: ‘no abre, no abre’, y en un momento me dice que iba a abrir el otro. En ese momento miro para arriba y lo veo todo enredado, moviéndose para todos lados", indicó.

"Íbamos cayendo a toda velocidad y en un momento se abre ese mismo, no hizo falta abrir el otro. Volví a mirar para arriba y veo que los otros 15 que habían saltado y estaban muy alto", cerró.