Ya se encuentra en los tramos finales del rodaje la miniserie de terror argentina “Hostal del terror”, que cuenta con la dirección y producción de Roberto Valerstein y la dirección artística del experimentado autor y director teatral Cacho Cuevas.

.

En el último capítulo intervienen Patricia Sosa, Romina Malaspina, Héctor Pazos, Nancy Anka y Cacho Leiva en los roles protagónicos.

Según La Pavada de Diario Crónica, la acción se desarrolla en un hostal donde se llevarán a cabo una serie de crímenes al estilo cine gore, donde la violencia se exhibe en tono visceral y sanguinario.

Romina Malaspina incursiona en la actuación.

En cuanto a los personajes, Marta (Patricia Sosa) es una fría y despiadada mujer que tendrá una vital incidencia en el argumento, mientras Fabián Gianola, que estaba alejado de la actividad en los últimos tiempos por sus temas judiciales, interpreta a un especial mayordomo. Un aporte valioso de la ficción argentina con proyección internacional.

Romina Malaspina, filosa con Sol Pérez tras su pelea: "Me pareció muy hipócrita"

Luego de que Malaspina fuera criticada por conducir un programa noticioso con poca ropa, Pérez dijo en Twitter: "Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás".

Sol Pérez, muy filosa con Romina Malaspina

A lo que la ex "Gran Hermano" respondió en el programa "Dóble Mérito": "A mí personalmente no me jodieron sus críticas, pero me pareció muy hipócrita de parte de ella. Ella se hizo conocida también por ser una mujer voluptuosa, linda, con curvas. Me pareció muy chocante, pensé que iba a ser la primera que me iba a defender con toda la situación porque ella había pasado lo mismo que yo. La sigo teniendo bloqueada en las redes".