Abel Pintos estará muy cerca del papa León XIV en su visita a la Argentina: el rol que tendrá

Es un gran año para Abel Pintos, quien además de continuar con su carrera musical suma nuevos desafíos en televisión. El artista forma parte del jurado de "Es mi sueño", el ciclo de Guido Kaczka en El Trece, donde comparte sus conocimientos con los participantes y se convirtió en una de las figuras centrales del programa. Ahora, a ese presente se suma una propuesta muy especial: estará muy cerca del papa León XIV durante su visita a la Argentina.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, Pintos es uno de los elegidos para cantar frente al papa León XIV durante su paso por el país. El músico recibió la noticia con mucha alegría y se la comentó a sus colegas jurados del reality de canto, ya que para él representa un verdadero sueño y un gran honor.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista para noviembre y tendrá distintas actividades durante su estadía. De acuerdo con lo informado, el papa llegará el domingo 8 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando continuará su viaje hacia Perú. Entre las actividades previstas para su último día figura una visita a la cárcel de Devoto y una misa en la Basílica de Luján, dos de los momentos centrales de su paso por el país.

Para Abel Pintos, la posibilidad de cantar frente al papa se suma así a un año cargado de proyectos y buenas noticias. Mientras continúa con su participación en "Es mi sueño" y disfruta de su rol como jurado, el artista se prepara para una experiencia que, según contó a sus compañeros, representa mucho más que una presentación musical. La expectativa ahora está puesta en conocer cuándo y dónde será ese encuentro.