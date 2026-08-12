Andy Kusnetzoff recibe a grandes figuras en "PH, Podemos Hablar": los invitados del sábado

El regreso de "PH, Podemos Hablar" generó grandes repercusiones. No solo por lo que representa la vuelta de Andy Kusnetzoff a la pantalla de Telefe, sino también por las declaraciones de sus invitados y algunos cruces que dieron de qué hablar. En este contexto, la producción del ciclo sube la apuesta y prepara una noche picante para el próximo sábado 15 de agosto.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, antes de la llegada de Andy al punto de encuentro, Telefe prepara una edición especial de "Pasapalabra" con Iván de Pineda. La emisión tendrá como protagonistas a varias figuras vinculadas con "ShowMatch": Pachu Peña, Sebastián Almada, Alacrán, Hijitus, Turco Naim y Carna. La idea es que el programa deje un buen piso de audiencia para el regreso de "PH".

Luego llegará el turno del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, que tendrá una mesa con personalidades de perfiles muy diferentes. En esta oportunidad, el conductor recibirá a Pablo Giralt, Evangelina Anderson, Lizy Tagliani, Benjamín Vicuña y Santi Talledo. Con ellos, el programa buscará repetir la repercusión de sus primeras emisiones y generar nuevos momentos que puedan convertirse en tema de conversación.

La propuesta mantendrá una de las características centrales de "PH, Podemos Hablar": reunir en un mismo espacio a figuras que llegan desde ámbitos diferentes y ponerlas frente a temas personales, experiencias y opiniones. Después de un regreso que ya dejó varias declaraciones resonantes, Andy volverá a ponerse al frente del ciclo con una nueva tanda de invitados que promete dar que hablar durante el fin de semana.