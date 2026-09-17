Bandana vuelve a "Popstars" después de 25 años: los detalles

"Popstars" no le hace caso a las polémicas y sigue firme en su búsqueda de la próxima banda pop femenina. El reality musical que conduce Nico Vázquez avanza de etapas y reduce la cantidad de participantes con pruebas cada vez más desafiantes y exigentes. En ese marco, habrá sorpresa total para el público con el regreso de Bandana, el grupo musical surgido en ese mismo formato, después de 25 años.

Según La Pavada de Diario Crónica, esta noche en "Popstars" que conduce Nico Vázquez (ganando su horario), las participantes, ya en dúos, reciben a las Bandana. Las chicas tendrán que obedecer a sus coaches y elegir un tema de las famosas primeras "Popstars". A pleno, Lisa, Lourdes, Valeria y Virginia recorrerán los ensayos, ayudando a las chicas, y tendrán un encuentro con Martín Cirio.

Bandana vuelve a "Popstars" después de 25 años.

Recientemente, el ciclo contó con la visita de Miranda y Luck Ra, exjurados de "La Voz Argentina". En el primer caso, Ale Sergi y Juliana Gattas respaldaron al jurado de Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Charlie García al definir qué participantes debían seguir o no en el reality. En tanto, el cantante cordobés ayudó a las concursantes en un desafío que consistía en transformar en cumbia canciones de otros géneros.

La presencia de las Bandana causarán revuelo entre los fanáticos que siguen el formato desde su primera temporada emitida en 2001. Cabe recordar que, al principio, hubo polémica en torno a la ausencia de las integrantes de la banda pop en el regreso del formato a la pantalla chica. De hecho, Vir Módica, conocida como la "casi" Bandana, obtuvo el rol de coach vocal.

En la actualidad, la banda conformada por Lourdes Fernández, Lisa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi atraviesa un buen presente profesional. Hace semanas, firmaron contrato con la discográfica Sony Music para encarar una renovación total en su carrera a 25 años de su nacimiento, poniéndole fin a la etapa autogestiva del grupo y anunciando la llegada de una nueva era musical.