Camila Peralta, la actriz de "En el barro" y "Yo, Narciso", brilla en cine, series y teatro con una versatilidad que la consagra

Camila Peralta es una de las actrices más requeridas de los últimos años. Con una trayectoria que arrancó en el teatro independiente, la artista ahora es cara conocida en series de Netflix como "En el barro", donde trabajó con La China Suárez, la exitosa y premiada "La Suavecita", donde se luce con un protagónico, y "Yo, Narciso", de la mano de Adrián Suar, entre otros tantos trabajos . El perfil de una actriz que no para de crecer. Nacida en Balcarce en 1991, Peralta construyó una carrera que va desde los márgenes del teatro independiente hasta el éxito masivo en el cine y las principales plataformas de streaming.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, buen momento para la premiada actriz Camila Peralta, quien está en la tercera y la cuarta de "En el barro" (ya grabando), y en la peli "Pepita la pistolera" que ya a fin de mes viene Luisana Lopilato para las promo. Además, es parte de la serie "Gordon", que ya se grabó con Rodrigo de la Serna y que coprodujo Adrián Suar. También participó de "Yo, Narciso" junto al Chueco, con escenas muy divertidas. En teatro, Camila mantiene "Suavecita".

La obra, que comenzó en el circuito off y llegó al Teatro Metropolitan de la Avenida Corrientes, se convirtió en un fenómeno teatral. En ella, Peralta asume el enorme desafío de encarnar siete personajes distintos, demostrando su capacidad de metamorfosis y ganándose el aplauso unánime de la crítica.

La consagración masiva de Peralta llegó con "En el barro", el spin-off de "El Marginal" donde interpreta a Soledad "Solita" Rodríguez . Su actuación y la celebrada historia de amor de su personaje junto a Eugenia "La China" Suárez catapultaron su exposición a nivel internacional.

En paralelo, acumula participaciones en comedias como "División Palermo" y "Envidiosa", y un sólido recorrido en el cine independiente con películas como "Clara se pierde en el bosque", "Puan" y "Adulto". Su capacidad para equilibrar la comedia estallada y el drama crudo, y su construcción desde el detalle y la imperfección, la convirtieron en una de las actrices más respetadas de su generación. Con múltiples premios, entre ellos el María Guerrero y el Premio Pinti, Camila Peralta se consolidó como una figura que no para de crecer y que tiene un presente y un futuro brillantes por delante.