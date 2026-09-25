Casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: se supo la fecha tentativa de la gran boda

Lali Espósito se encuentra en un momento muy especial de su vida, tanto en el plano profesional como sentimental. A horas de su tercer show en el estadio de River Plate, que le dará un cierre a su exitosa etapa de "atender al demonio", se supo la fecha tentativa del casamiento de la artista con Pedro Rosemblat.

Según La Pavada de Diario Crónica, se volvió al toque Lali de San Sebastián, ya que tenía ensayos fuertes y prueba de sonido, luces e invitados sorpresa en River. A full con su show de mañana en River (85.000 personas), lucirá dos atuendos bomba de Vero de la Canal, y su futuro marido Pedro Rosemblat -auguran el 30 de octubre- se sienta esta noche con Mario Pergolini en "Otro día perdido". El mano a mano dará que hablar.

Se supo la fecha tentativa del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Existe gran expectativa por la tercera cita de Lali Espósito en River. Más aún desde que Ángel de Brito reveló que Tini Stoessel estaría en el recital, lo que causó furor en los fanáticos. Sin embargo, el periodista de espectáculos no pudo especificar si la "Triple T" estaría arriba del escenario o entre el público, como una espectadora más.

Curiosamente, Tini también planea su gran boda con Rodrigo de Paul. Hace poco, se filtró la tarjeta de invitación, cuya fecha indicaba que será el sábado 19 de diciembre en El Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. Se rumorea que cada una estarían invitadas a la boda de la otra.