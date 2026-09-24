Cómo se encuentra Soledad Silveyra a dos semanas de su internación por una fractura: los detalles

A principios de septiembre, Soledad Silveyra sufrió una fuerte caída en su casa, lo que la dejó internada al mismo tiempo que Mirtha Legrand. A raíz del golpe, se supo que la actriz de 74 años tuvo una fractura de pelvis y, aunque inicialmente se descartó una cirugía, los especialistas llegaron a convocar una junta médica para evaluar los pasos a seguir, decidiendo que aguardaría un largo reposo para recuperarse de la lesión. Finalmente, se conoció cómo se encuentra la artista a varias semanas del accidente doméstico.

Según La Pavada de Diario Crónica, continúa en recuperación Soledad Silveyra, muy bien atendida en el sanatorio, y visitada con frecuencia por sus hijos Baltazar y Facundo, sus nietos y amigos. Se encuentra bien de ánimo y con fuerza para avanzar; ya le han mandado varias obras. Dueña de una larga trayectoria, será reconocida por ACE el lunes 19 de octubre en El Nacional, en ceremonia que transmitirá la TV Pública.

Mirtha Legrand continúa recuperándose en el Sanatorio Otamendi.

Cabe recordar que el accidente ocurrió en el domicilio de Silveyra y derivó en su traslado al Sanatorio Otamendi, donde permanece bajo atención médica. En un comienzo, la idea era continuar la recuperación mediante una internación en su casa, pero finalmente se decidió que continúe hospitalizada.

La caída llegó después de algunos meses en los que la actriz ya atravesaba complicaciones y dolores físicos. En la "mesaza" de Mirtha Legrand, la artista había contado que padecía trocanteritis, cuadro que incluso la llevó a suspender algunas funciones.

Pese a su problema de salud, Soledad Silveyra espera ansiosa su regreso a los escenarios. "Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien", había declarado en su momento.