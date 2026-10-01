Cuánto cobran los participantes de "MasterChef Celebrity": los detalles

En su primera semana al aire, "MasterChef Celebrity" tuvo picos de rating y se consolidó como el programa más visto de Telefe. Bajo la conducción de Wanda Nara, con Maru Botana en el jurado y 24 nuevos participantes, los números ofician de buen augurio y le brindan tranquilidad al canal de las tres pelotas. En ese marco, se supo cuánto cobran los concursantes mes a mes para estar en el reality.

Según La Pavada de Diario Crónica, golazo de "MasterChef Celebrity", no solo en rating, es hoy el programa más vendido (el que más recauda dinero con las publicidades) de toda la televisión abierta. Si bien los 24 participantes cobran en promedio entre 8 y 10 millones por mes, graban tres días por semana más de 30 horas en total. Contratados por Telefe, algunos siguen tomando clases de cocina, como Marta Fort, Karina Mazzocco y China Ansa, dispuestas a seguir hasta la final.

Este miércoles, el reality de cocina no se emitió debido al partido amistoso de la Selección Argentina frente a Bolivia, cuyo resultado fue de 4 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. A su término estuvo "Popstars", que avanza de etapas con el objetivo de formar la próxima banda pop femenina.

Por tanto, este jueves "MasterChef Celebrity" tendrá su primera gala por las medallas dorada y plateada, que otorgan beneficios para la semana entrante. En esta instancia competirán los participantes que mantuvieron el delantal blanco: China Ansa, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Nazareno Casero, Luciana Geuna, Paula Trápani, Edith Hermida, Sebastián Presta, Karina Mazzocco, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt y Hernán Coronel.

Por su parte, quienes obtuvieron el delantal gris y deberán evitar la gala de eliminación son: Alejandro Lerner, Morena Beltrán, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Luck Ra, Campi, Pachu Peña, Diego Ramos, Lizy Tagliani, Rocío Robles, Grego Rossello y Marta Fort.