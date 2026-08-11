Daniela Christiansson consiguió trabajo en Argentina de la mano de Wanda Nara: los detalles

Daniela Christiansson acompañó a su esposo Maxi López en cada una de sus aventuras, ya sea en el mundo empresarial y mediático de los últimos años. Con su regreso a la Argentina para participar de "MasterChef Celebrity", el exfutbolista mantuvo a su esposa viajando o esperándolo en Europa, con un compromiso real por su amor. Pero ahora, se dio vuelta la tortilla y trascendió que Daniela ya tendría trabajo asegurado en Argentina, aunque no de la mano de Wanda Nara como muchos especulaban, sino a través de otra agencia.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, tras pasar las vacaciones en Suiza, Maxi López llega el 18 al país junto a Daniela y sus dos hijos con ella, Lando y Elle. El ex futbolista se instalará en su mega mansión en Nordelta y se sumará a "Andá pa' allá", en tanto Daniela Christiansson estaría un tiempo como parte de "MasterChef Celebrity", donde participó Maxi la última temporada, y en donde se verá cara a cara con la exesposa de su actual marido, Wanda Nara. Según fue comentado en esta sección, la conductora quería sí o sí que esté la rubia, sueño que se le haría realidad.

Lo curioso de este movimiento es que Daniela rechazó sumarse a World Marketing Models, la agencia que su esposo Maxi López lanzó junto a su exmujer Wanda Nara. La elección generó todo tipo de especulaciones, ya que muchos interpretaron que la modelo prefirió mantener distancia del proyecto familiar y construir su carrera por fuera de la órbita de la empresaria. Habrá que ver si todo OK y cómo se desarrolla esta nueva etapa para la familia, que promete estar llena de novedades tanto en lo personal como en lo profesional.