Diego Leuco y su ex, Sofi Martínez trabajarán juntos el fin de semana: un encuentro que dará que hablar

Se encuentra en el exterior Carina Zampini, quien se tomó diez días de vacaciones para tomar los últimos rayos de sol y descansar. Año intenso con "La Peña de Morfi" y su trabajo en Luzu, de modo que arregló con la producción y vuelve el domingo 19. La pareja que queda a cargo de "La Peña" es la de Diego Leuco y su ex Sofi Martínez, que recibirán a "Los Pericos". Primera vez que los ex se encuentran en cámara desde que se separaron. Van a dar que hablar.

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Por prescripción médica, la diva Mirtha Legrand, quien sigue en el Mater Dei mejorando, quiere que se recupere bien de la bronquitis antes de volver a su actividad normal. Es así que este viernes Juana Viale va a grabar mañana los dos programas "La noche de Mirtha" con Luis Machín, Gladys La Bomba Tucumán, Hernán Lacunza y Osvaldo Bazán. Y en "Almorzando con JV", Malena Solda, Alberto Ajaka, El Flaco Pailos y el Tucu López. Juanita va a competir el sábado con "PH", Andy Kusnetzoff, que tendrá en el punto de encuentro a Fernán Mirás, Pamela David, Analía Franchín, Pablo Migliore y la ex "GH", Tamara Paganini. El último sábado de "PH" fue el más bajo con 7,7 pts de promedio y Juanita (reemplazo), 3,5 puntos. Estaban cerrando invitados.

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Recién llegados de Chile, donde presentaron "Catedrales", Sebastián Ortega y Pablo Culell volvieron a las grabaciones de "En el barro", cuya 3ra temporada terminan a fin de mes y al toque van por la 4ta. Algunos intérpretes repiten, aunque tal vez no todos los episodios: Lorena Vega, Camila Peralta, Belén Blanco, Pablo Rago, Marco Antonio Caponi y Silvana Barros Dos Santos, la única en "La Quebrada" afrobrasilera, entre otros. Octubre ya a grabar los últimos 10 capítulos.

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Es el año del autor-director de La Marea, Mariano Pensotti, autor y director de "La obra", "Una sombra voraz", "Sottovoce" con Suar, Peterson, Mirás y Vega en El Nacional, exitazo. Y es co-guionista junto a Gael García Bernal de "Hombre al agua", que se presentó en el Festival de Venecia y tiene a Ricky Martin y Natalia Oreiro, además de García Bernal, quien también dirige. Interesante que la producción es de "La corriente del Golfo" (García Bernal y Diego Luna).

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Un éxito en el Liceo "La Ratonera" con venta de 2.000 por semana. En el estreno, la Alfano, Darío Barassi, Martín Rechimuzzi, Tomás Rotemberg y Nataly Pérez, Carolina Papaleo, Valeria Ambrosio, Marcos Montes, Antonio Grimau, Marita Ballesteros, Boy Olmi, Marcelo de Belis, Sebastián Presta, Mery del Cerro y Leonor Manso.

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Tras el final de "Secreto de montaña", le quedan solo 15 funciones en el Multiteatro con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe. El actor chileno viaja a filmar con Alex de la Iglesia, y Lamothe con Luciano Castro salen de gira. En esa sala irá "8 Mujeres", dirección de Muscari con elenco que va de Marita Ballesteros a Juana Repetto.

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Ayer en el Astros se reestrenó "La llamada" con Valeria Lynch de invitada, y Leticia Siciliani, Evitta Luna, Juli Castro, Momi Giardina y César "Banana" Pueyrredón. Son 12 funciones del musical de "Los Javis" (Ambrosio y Calvo) con dirección de Juanse Rauch. Dicho esto, Momi con Nadie dice nada de Luzu TV en enero Pinamar.

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Curiosidades del rating: lo más visto del martes "Popstars", 8,6 pts de promedio, "GH 1 y 2", 8,1, frente a "Es mi sueño", 6, "ODP", 4,7, "BTV" y "Bienvenidos", 1,5, "Pasó en América", 0,8, "Código Doman", 0,7, y "El Sr. de los Cielos", 0,2. Destacaron Virginia Lago, 7,8, "Ahora caigo", 5,5, "SQP", 3,1, y en informativos "Telefe Not", 8,3. El partido Conmebol, 5,8, peleó con "Telenoche", 6,3. Magazine "Cortá x Lozano", 6,4, vs "La cocina rebelde", 3,3. En Canal 9, Tele 9 Central, 2,4. Datos de Ibope.