Diego Leuco y su ex, Sofi Martínez trabajarán juntos el fin de semana: un encuentro que dará que hablar
Según La Pavada de Diario Crónica, los periodistas se cruzarán y deberán limar asperezas para una tarea importante en Telefe. ¡Más chimentos, en la nota!
Se encuentra en el exterior Carina Zampini, quien se tomó diez días de vacaciones para tomar los últimos rayos de sol y descansar. Año intenso con "La Peña de Morfi" y su trabajo en Luzu, de modo que arregló con la producción y vuelve el domingo 19. La pareja que queda a cargo de "La Peña" es la de Diego Leuco y su ex Sofi Martínez, que recibirán a "Los Pericos". Primera vez que los ex se encuentran en cámara desde que se separaron. Van a dar que hablar.
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Por prescripción médica, la diva Mirtha Legrand, quien sigue en el Mater Dei mejorando, quiere que se recupere bien de la bronquitis antes de volver a su actividad normal. Es así que este viernes Juana Viale va a grabar mañana los dos programas "La noche de Mirtha" con Luis Machín, Gladys La Bomba Tucumán, Hernán Lacunza y Osvaldo Bazán. Y en "Almorzando con JV", Malena Solda, Alberto Ajaka, El Flaco Pailos y el Tucu López. Juanita va a competir el sábado con "PH", Andy Kusnetzoff, que tendrá en el punto de encuentro a Fernán Mirás, Pamela David, Analía Franchín, Pablo Migliore y la ex "GH", Tamara Paganini. El último sábado de "PH" fue el más bajo con 7,7 pts de promedio y Juanita (reemplazo), 3,5 puntos. Estaban cerrando invitados.
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Recién llegados de Chile, donde presentaron "Catedrales", Sebastián Ortega y Pablo Culell volvieron a las grabaciones de "En el barro", cuya 3ra temporada terminan a fin de mes y al toque van por la 4ta. Algunos intérpretes repiten, aunque tal vez no todos los episodios: Lorena Vega, Camila Peralta, Belén Blanco, Pablo Rago, Marco Antonio Caponi y Silvana Barros Dos Santos, la única en "La Quebrada" afrobrasilera, entre otros. Octubre ya a grabar los últimos 10 capítulos.
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Es el año del autor-director de La Marea, Mariano Pensotti, autor y director de "La obra", "Una sombra voraz", "Sottovoce" con Suar, Peterson, Mirás y Vega en El Nacional, exitazo. Y es co-guionista junto a Gael García Bernal de "Hombre al agua", que se presentó en el Festival de Venecia y tiene a Ricky Martin y Natalia Oreiro, además de García Bernal, quien también dirige. Interesante que la producción es de "La corriente del Golfo" (García Bernal y Diego Luna).
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Un éxito en el Liceo "La Ratonera" con venta de 2.000 por semana. En el estreno, la Alfano, Darío Barassi, Martín Rechimuzzi, Tomás Rotemberg y Nataly Pérez, Carolina Papaleo, Valeria Ambrosio, Marcos Montes, Antonio Grimau, Marita Ballesteros, Boy Olmi, Marcelo de Belis, Sebastián Presta, Mery del Cerro y Leonor Manso.
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Tras el final de "Secreto de montaña", le quedan solo 15 funciones en el Multiteatro con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe. El actor chileno viaja a filmar con Alex de la Iglesia, y Lamothe con Luciano Castro salen de gira. En esa sala irá "8 Mujeres", dirección de Muscari con elenco que va de Marita Ballesteros a Juana Repetto.
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Ayer en el Astros se reestrenó "La llamada" con Valeria Lynch de invitada, y Leticia Siciliani, Evitta Luna, Juli Castro, Momi Giardina y César "Banana" Pueyrredón. Son 12 funciones del musical de "Los Javis" (Ambrosio y Calvo) con dirección de Juanse Rauch. Dicho esto, Momi con Nadie dice nada de Luzu TV en enero Pinamar.
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Curiosidades del rating: lo más visto del martes "Popstars", 8,6 pts de promedio, "GH 1 y 2", 8,1, frente a "Es mi sueño", 6, "ODP", 4,7, "BTV" y "Bienvenidos", 1,5, "Pasó en América", 0,8, "Código Doman", 0,7, y "El Sr. de los Cielos", 0,2. Destacaron Virginia Lago, 7,8, "Ahora caigo", 5,5, "SQP", 3,1, y en informativos "Telefe Not", 8,3. El partido Conmebol, 5,8, peleó con "Telenoche", 6,3. Magazine "Cortá x Lozano", 6,4, vs "La cocina rebelde", 3,3. En Canal 9, Tele 9 Central, 2,4. Datos de Ibope.