"El marginal" regresa con una nueva temporada y La Joaqui tendría un rol especial: los detalles

Mientras trabaja en las nuevas temporadas de "En el barro", Underground tendría en mente reflotar la historia que le dio vida a la saga carcelaria: "El marginal". La ficción que protagonizó Juan Minujín se convirtió en uno de los grandes éxitos del género y ahora podría regresar con una nueva entrega. En medio de los planes, también trascendió que La Joaqui tendría un rol importante en el proyecto.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, tanto Luck Ra como La Joaqui mantienen contrato con Telefe, aunque cada uno transita sus propios proyectos dentro de la señal. Mientras el cantante ya forma parte de "MasterChef Celebrity", la artista podría participar como invitada en "Popstars", una alternativa que también permitiría evitar un encuentro con su expareja.

Por estos días, La Joaqui está enfocada en su música y en los shows que tiene por delante. La cantante prepara una presentación en Mar del Plata y también tiene una fecha marcada para el 30 de octubre en Art Media, donde continuará con su agenda musical. Sin embargo, el vínculo con la ficción podría abrirle una nueva puerta y llevarla nuevamente al universo que rodea a "El marginal".

La propuesta sería muy particular: La Joaqui podría convertirse en la autora de la canción de la nueva entrega. De esta manera, su vínculo con la ficción estaría ligado exclusivamente a la música y a la identidad sonora del proyecto. Por ahora, todo se encuentra en evaluación y dependerá de cómo avance la producción.

La posibilidad de recuperar "El marginal" aparece mientras Underground continúa desarrollando nuevas historias dentro del universo carcelario que comenzó con aquella ficción. El éxito de "En el barro" volvió a poner el foco en este tipo de relatos y abrió la puerta a pensar en nuevos proyectos. Si los planes avanzan, La Joaqui podría quedar ligada a un regreso muy esperado, esta vez desde un lugar diferente y con una participación musical clave.