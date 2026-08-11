"Es mi sueño": el público tendrá un rol fundamental en la gran final

Después de meses de espera, el martes 18 de agosto llegará la gran final de "Es mi sueño", la competencia de canto que conduce Guido Kaczka. La definición tendrá lugar en el Teatro Ópera y contará con los ocho participantes que lograron llegar a esta instancia junto a sus familias. En medio de los preparativos, también se conoció el rol fundamental que tendrá el público durante una noche decisiva para el reality.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, tal como se anticipó, Kaczka estará al frente de la transmisión en vivo, acompañado por un jurado integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton, Jimena Barón y Natalie Pérez. Todos tendrán una participación especial en esta instancia, pero la decisión final no quedará exclusivamente en manos de los especialistas.

Los ocho finalistas podrán vivir la definición junto a sus familias gracias a las entradas gratuitas destinadas para la jornada. La expectativa también crece entre los seguidores de cada participante, que ya empiezan a movilizarse para acompañarlos en la competencia. En especial, los clubes de fans de Abel Pintos se preparan con todo para una final que promete una fuerte convocatoria.

El gran detalle es que el ganador será elegido por el público a través del voto telefónico. Así, cada participante deberá conseguir el apoyo de la audiencia para quedarse con el primer puesto y cumplir el sueño que lo llevó hasta el certamen. La gala del Ópera tendrá entonces una definición abierta hasta el último momento, con los finalistas buscando convencer tanto al jurado como a quienes siguen el programa desde sus casas.