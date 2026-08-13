"Es mi sueño" suma nuevos famosos a su segunda temporada: la lista completa

A pocos días de la gran final de la primera temporada, la producción de "Es mi sueño" ultima detalles para la segunda edición del ciclo de canto de El Trece. La nueva etapa tendrá una importante novedad: los participantes serán figuras reconocidas que deberán demostrar sus habilidades musicales. Tras conocerse una gran cantidad de los famosos confirmados, en las últimas horas la lista volvió a ampliarse.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, mientras Guido Kaczka continúa al frente de las grabaciones, el conductor se muestra contento con el nivel de los famosos que se animaron al desafío. Entre los nuevos nombres que forman parte de esta etapa aparecen Yayo Guridi, Bambino Pons, Lizard, Gastón Angrisani y Pipino Cuevas, quienes se suman a una convocatoria que reúne perfiles muy diferentes.

La propuesta plantea un desafío particular para las celebridades. En la primera parte de la competencia, cada famoso deberá cantar junto a distintas personas hasta encontrar a su dúo perfecto. La búsqueda será parte central del programa y permitirá conocer otra faceta de figuras acostumbradas a otros ámbitos, mientras intentan convencer con sus voces y lograr una buena conexión sobre el escenario.

Entre los nombres que ya fueron confirmados también aparecen Guillermo Andino, Maju Lozano, Natalia Pastorutti, Jonás Gutiérrez, Dante Ortega, Viviana Saccone, Leticia Brédice, Miguel Ángel Rodríguez, Antonio Occhiato, Barbie Simons, Leo Ferro, Emilia Attias e Iván Ramírez, entre otros. El Trece difundió parte de la lista a través de sus redes sociales y la expectativa crece mientras avanza la preparación de la nueva temporada. Con una nómina cada vez más amplia, "Es mi sueño" busca renovar su propuesta y sorprender con famosos dispuestos a salir de su zona de confort.