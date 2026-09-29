"Es mi sueño" ya tiene fecha para su gran final: cuándo será

A pesar de que la segunda temporada "Es mi sueño" comenzó hace algunas pocas semanas y los participantes viven las primeras instancias de la competencia, el reality ya tiene fecha para su final. El ciclo conducido por Guido Kaczka avanza con sus desafíos y busca encontrar al gran ganador de esta edición con famosos, aunque la producción ya trabaja en los preparativos para su última emisión.

De acuerdo con información de La Pavada del Diario Crónica, la final del ciclo de música será el 22 de diciembre y tendrá un evento especial en el Ópera. La jornada contará con todos los jurados, además de invitados de lujo que acompañarán la definición. Entre los nombres que participarán aparecen Abel Pintos, Joaquín Levinton, Jimena Barón y Ángela Leiva.

La gran noche marcará el cierre de una nueva temporada del programa y allí se definirá quién se queda con el premio mayor. También participarán varios de los jurados invitados que pasaron por el ciclo durante la competencia. De esta manera, la producción prepara una jornada especial para despedir a los participantes y conocer al ganador de la edición.

Mientras tanto, Guido Kaczka ya piensa en lo que viene para 2027. El conductor y productor trabaja en una nueva temporada de "Los 8 escalones", uno de los formatos que lo acompañan desde hace años en la televisión. Además, Nico Repetto prepara su regreso con "Clink Clank", otra de las propuestas que podrían formar parte de la próxima grilla de El Trece.