"Gran Hermano: Generación Dorada" prepara una última gala muy especial: qué pasará este jueves

A pesar de que en las últimas horas se conoció a la ganadora de "Gran Hermano: Generación Dorada", el reality no terminará allí. Este jueves, Santiago del Moro conducirá la última gala de la edición, una emisión especial para despedir definitivamente a esta edición de "GH". Después de una competencia que atravesó distintas etapas, eliminaciones, ingresos y momentos que marcaron el juego, las protagonistas volverán a encontrarse en el estudio para darle un cierre al ciclo.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, con dos ganadores de Uruguay, Bauti Mascia y Tato Algorta, ambos con novias de la casa, Denisse y Luz, la última gala tendrá un condimento especial. También estarán Sol y Yipio, rivales que se enfrentarán en el piso luego de conocerse quién ganó la competencia. Las dos tendrán la posibilidad de analizar el juego de la otra y repasar algunos de los momentos que atravesaron durante su paso por la casa más famosa del país.

El encuentro en el estudio permitirá volver sobre las distintas estrategias que se pusieron en juego durante la competencia y conocer las sensaciones de las protagonistas una vez afuera del aislamiento. La entrega de premios también formará parte de la jornada: la ganadora se llevará el galardon, con los intereses correspondientes, mientras que a la segunda campeona no se le descontarán los días de ausencia en la casa.

De esta manera, "Gran Hermano: Generación Dorada" tendrá este jueves 17 de septiembre su última emisión, con "Noche de las Campeonas", programa que marcará el cierre definitivo de esta edición. Con Santiago del Moro nuevamente al frente y las protagonistas reunidas en el estudio, Telefe bajará el telón hasta el 2027, cuando inicie una nueva edición.