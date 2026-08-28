"Gran Hermano: Generación Dorada" ya tiene fecha para su gran final: cuándo será

Después de seis meses, "Gran Hermano: Generación Dorada" llega a su fin. La edición que mantuvo a sus participantes durante meses dentro de la casa más famosa del país atraviesa sus últimos días, en medio de la máxima tensión por la última gala de nominación y la reciente expulsión de Danelik y Campanita. Ahora, con la competencia prácticamente definida, trascendió cuándo será la gran final.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, las tres finalistas que continúan dentro de la casa son Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández, las tres participantes originales de esta edición. Las jóvenes llevan nada menos que 186 días de convivencia, por lo que se convirtieron en las protagonistas de una definición que promete ser especial después de una extensa estadía frente a las cámaras.

La gran final tendrá una particularidad: estará desdoblada en dos jornadas, algo que permitirá extender la expectativa hasta conocer a la ganadora. Según trascendió, el desenlace de "GH: Generación Dorada" se llevará a cabo el lunes 14 y martes 15 de septiembre, con Santiago del Moro nuevamente al frente de la conducción. De esta manera, Telefe se prepara para dos noches cargadas de emoción y tensión.

Además del título, las finalistas competirán por importantes premios económicos. La ganadora recibirá 100 millones de pesos, mientras que el segundo puesto tendrá un premio de 70 millones y quien complete el podio se llevará 10 millones de pesos. A eso se suman las casas destinadas a la ganadora y a la segunda finalista, otro de los grandes incentivos de esta edición.

Así, después de 186 días dentro de la casa, Yanina, Solange y Luana quedaron como las últimas protagonistas de "Gran Hermano: Generación Dorada". La definición llegará en septiembre y pondrá punto final a una edición marcada por los cruces, las estrategias y una convivencia que se extendió durante seis meses. Ahora, todo quedará en manos del público, que tendrá la última palabra para definir quién se consagra.