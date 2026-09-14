"Gran Hermano" prepara una sorpresa para sus finalistas antes de la gran definición: los detalles

Tal como anunciaron desde Telefe, la última etapa de "Gran Hermano: Generación Dorada" fue dividida en distintos días. Este lunes se vivirá la última gala de eliminación, mientras que el miércoles llegará el momento de definir quién se queda con el premio mayor. Antes de esa instancia, el martes las dos finalistas recibirán una gran sorpresa por parte de la producción. De esta manera, el reality transita sus últimas jornadas dentro de la casa más famosa, con todo preparado para un cierre que tendrá distintos momentos especiales.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, tras la visita de Santiago del Moro a las finalistas en la casa, Sol, Charlotte y Yipio se preparan para una nueva eliminación, de la que saldrá quien ocupe el tercer puesto y se llevará un premio de 10 millones de pesos. Luego llegará el duelo por la gran final, que se definirá el miércoles 16 entre las dos participantes elegidas por el público. La ganadora recibirá 70 millones de pesos, una casa, una moto y cerveza, mientras que la segunda obtendrá 20 millones.

Pero antes de la definición llegará el momento más esperado de las últimas horas. Mañana ingresarán a la casa los familiares de las dos participantes que consigan llegar a la final, en una visita especial. Será un encuentro cargado de emoción después de un recorrido que incluyó a las 38 participantes de esta edición, contando también a quienes regresaron mediante el repechaje. La producción prepara así un cierre especial para acompañar a las protagonistas en sus últimos momentos dentro del reality.

Para la gran final, Telefe también prepara una puesta en escena especial, con un dron, un auto que realizará el recorrido hasta el estudio, tribunas repletas y la presencia de varios ex participantes de esta edición y de temporadas anteriores. Después de la definición, el jueves llegará un programa especial con la ganadora. De esta manera, "Gran Hermano: Generación Dorada" se encamina hacia el cierre de una extensa edición con varias sorpresas preparadas para sus protagonistas y una definición que se extenderá durante los próximos días.